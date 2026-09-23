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Eskişehirli balıkçının şaşkınlığı: palamut ve hamsi aynı sezonda bol

Eskişehirli balıkçı Erkan Arslanbenzer, 2026-2027 av sezonunda nadiren görülen şekilde hem palamut hem hamsinin bol çıktığını ve fiyatların gerilediğini açıkladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehirli balıkçının şaşkınlığı: palamut ve hamsi aynı sezonda bol

Eskişehir'de beklenmedik balık bolluğu

Türkiye genelinde 2026-2027 balıkçılık av sezonu 1 Eylül 2026 itibarıyla açıldı. Yeni sezona palamut yoğunluğu damga vururken, Eskişehir'de faaliyet gösteren balıkçılar beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştı: palamutun yanında hamsi de bol miktarda avlanıyor.

Palamut ve hamsi aynı yıl bol çıktı:

Eskişehirli balıkçı Erkan Arslanbenzer sezonda hem palamut hem hamsinin bir arada bol olduğunu belirtti. Arslanbenzer, geçmişte palamut yoğunluğunda hamsinin azalmasının yaygın olduğunu, ancak bu yıl iki türün bir arada iyi çıktığını söyledi. Palamutlar genellikle 600-700 gram aralığında geliyor ve tanesi 100-125 TL bandında satışa sunuluyor. Hamsinin tezgâhlardaki fiyatı ise ortalama 200-250 TL civarında.

Tezgâhlarda eksikler ve fiyat değerlendirmesi:

Arslanbenzer ayrıca çinekop, lüfer ve kalkan gibi türlerin şu an tezgâhlarda bulunmadığını kaydetti. Kalkanın piyasa fiyatı 2.500-3.000 TL, çinekop olsaydı 1.250-1.500 TL bandında, lüfer ise tanesi 700-1.000 TL aralığında olacaktı. Bu eksiklere rağmen palamut satışlarında belirgin bir yoğunluk var ve satış gelirlerinde geçen yıllara göre iyileşme gözlemleniyor.

54 yaşındaki Arslanbenzer, bir palamutun iki kişiyi rahat doyurabildiğini, eylül aylarının sıcak geçmesine rağmen bu sezonun çok iyi başladığını ve satışların beklentilerin üzerinde olduğunu ifade etti. Balıkçılar, bu nadir bolluğun devam etmesini umuyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE BALIKÇILIK YAPAN ERKAN ARSLANBENZER, BU SENE HEM PALAMUT HEM DE HAMSİNİN BOL OLDUĞUNU...

ESKİŞEHİR'DE BALIKÇILIK YAPAN ERKAN ARSLANBENZER, BU SENE HEM PALAMUT HEM DE HAMSİNİN BOL OLDUĞUNU BELİRTEREK, "BÖYLE OLDUĞUNU İLK DEFA GÖRÜYORUM. NORMALDE PALAMUT HAMSİYİ YİYOR, KAÇIRIYOR AMA ŞU AN HAMSİ DE BOL MİKTARDA ÇIKIYOR" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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