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Elazığlı boksör Gizem Özer Sofya'da yarı final biletini aldı

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda Barbora Maxova'yı 4-1 yenip yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığlı boksör Gizem Özer Sofya'da yarı final biletini aldı

Gizem Özer yarı finale yükseldi

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Bulgaristan Sofya'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Çek rakibi Barbora Maxova'yı sayıyla 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

maçın özeti:

Çeyrek final maçı üç raunt üzerinden oynandı. 60 kilo kategorisinde ringe çıkan Özer, tempo ve savunma disiplinini koruyarak rakibine şans tanımadı; hakemlerin dörtü karşılaşmada onu üstün buldu.

turnuva yolculuğu:

Gizem, Sofya'da çıktığı maçlarla turnuvada 3'te 3 yaptı. İlk turda İsveçli Berevan Hassan'ı hükmen geçerken, son 16 turunda Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0 ile mağlup etmişti.

Çeyrek final galibiyetiyle Özer, adını yarı finale yazdırdı ve Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalyayı garantiledi.

GİZEM ÖZER YARI FİNALDE

GİZEM ÖZER YARI FİNALDE

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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