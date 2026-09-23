Elazığlı boksör Gizem Özer Sofya'da yarı final biletini aldı

Gizem Özer yarı finale yükseldi

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Bulgaristan Sofya'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Çek rakibi Barbora Maxova'yı sayıyla 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

maçın özeti:

Çeyrek final maçı üç raunt üzerinden oynandı. 60 kilo kategorisinde ringe çıkan Özer, tempo ve savunma disiplinini koruyarak rakibine şans tanımadı; hakemlerin dörtü karşılaşmada onu üstün buldu.

turnuva yolculuğu:

Gizem, Sofya'da çıktığı maçlarla turnuvada 3'te 3 yaptı. İlk turda İsveçli Berevan Hassan'ı hükmen geçerken, son 16 turunda Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0 ile mağlup etmişti.

Çeyrek final galibiyetiyle Özer, adını yarı finale yazdırdı ve Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalyayı garantiledi.

GİZEM ÖZER YARI FİNALDE