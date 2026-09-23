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Amerikan aksanıyla anlattığı baklava videosu Gaziantep tatlısını dünya sahnesine taşıdı

Adnan Yılmaz, Amerikan aksanıyla Gaziantep baklavasını İngilizce anlattığı videosuyla milyonlara ulaştı; yapay zeka iddialarını yalanladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:58

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Amerikan aksanıyla anlattığı baklava videosu Gaziantep tatlısını dünya sahnesine taşıdı

video kısa sürede gündem oldu:

Hamido Baklavaları'nın Amerika distribütörü Adnan Yılmaz, Gaziantep baklavasının yapım aşamalarını Amerikan aksanıyla İngilizce anlattığı bir video yayımladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video, milyonlarca izlenme sayısına ulaşarak geniş bir kitleye ulaştı ve tartışmalara yol açtı.

Yılmaz videonun amacını, önce Amerika pazarına sonra da tüm dünyaya Gaziantep baklavasını tanıtmak olarak özetledi. Videonun beklenenden hızlı yayıldığını belirten Yılmaz, bu sayede Gaziantep’in el emeğiyle yapılan gerçek baklavasının daha fazla kişiye ulaşma fırsatı bulduğunu vurguladı.

yılmaz gerçeği anlattı:

Video sonrası gelen yorumlarda yapay zeka ve dublaj iddiaları ortaya çıkınca Yılmaz şaşkınlığını dile getirdi. Yılmaz, videoda kullanılan anlatımın ve görüntülerin tamamen gerçek olduğunu; hiçbir şekilde yapay zeka veya dublaj olmadığını, baklavayı hazırlayanın, yufkayı açanın ve konuşanın kendisi olduğunu belirtti.

Yılmaz, Amerikan aksanıyla konuşmasının kısa sürede bir kişilik haline dönüşmesini beklemediklerini, ancak bunun baklavanın nerede ve nasıl yapıldığını anlatan bir öyküye dönüşmesinden memnun olduklarını ifade etti.

hedef: Gaziantep baklavasını global marka haline getirmek:

Firma açısından elde edilen geri dönüşlerin, ürünlerinin doğru yolda olduğunu gösterdiğini söyleyen Yılmaz, şu anda firmanın Gaziantep’te son üç yılın baklavada ihracat lideri konumunda olduğunu kaydetti. Yılmaz, en çok satış yapılan pazarın Amerika olduğunu ve bunun, hedeflerine ulaşma yolunda bir işaret olduğunu ifade etti.

Yılmaz ayrıca Gaziantep baklavasının tamamen yerli ham maddeden üretildiğini ve bunun bir kültürel miras olduğunu vurgulayarak, bu ürünü Amerika üzerinden dünyaya tanıtma çabalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

ADNAN YILMAZ

ADNAN YILMAZ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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