Eskişehir'de sosyal hizmet personeline danışmanlık tedbiri eğitimi verildi

Eğitim programı ve hedefleri

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan meslek elemanlarına yönelik olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki danışmanlık tedbiri uygulamaları hakkında hizmet içi eğitim programı başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen yaygınlaştırma eğitimleri çerçevesinde gerçekleştirilen program, sahada aktif görev yapan personele yönelik uygulamalı ve vaka odaklı bir içerikle üç gün sürecek.

Açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, eğitimin amacını, çalışanların saha yetkinliklerini güçlendirmek ve vaka yönetiminde tutarlılığı sağlamak olarak özetledi. Program, örnek olay incelemeleri, risk değerlendirme yöntemleri ve koruyucu müdahalelerin nasıl koordine edileceğine dair uygulamalı oturumlar içeriyor.

Sahada üstlenilen rolün önemi

İl Müdürü Bayrak konuşmasında sosyal hizmet çalışanlarının misyonunun sınırlandırılamayacağını vurguladı ve teşkilatın doğumdan ölüme kadar vatandaşın yanında olduğunu hatırlattı. Bayrak, kurumun rehber olarak Şeyh Edebali’nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini benimsediğini dile getirerek katılımcılara şu sözlerle seslendi: "Bizler toplumun ve devletin güvenli emanet kasasıyız". Bu ifade, saha temasının yalnızca idari bir görev değil, doğrudan insan hayatına dokunan hayati bir sorumluluk olduğunu özetliyor.

Bayrak, son dönemde çocukları ve gençleri hedef alan dijital tehlikelere dikkat çekti. Ailesinde veya okulunda sorunsuz görünen çocukların sosyal medya manipülasyonları ve yetersiz dijital okuryazarlık nedeniyle risk altına girebildiğini belirtti. Sosyal hizmet uzmanlarının koruyucu bakış açısını bir kalkan olarak tanımlayan Bayrak, örnekleyerek; öğretmen veya sağlık personelinin gözünden kaçabilecek küçük belirtileri sosyal hizmet uzmanlarının fark edebildiğini söyledi.

Danışmanlık tedbirinin işleyişi ve etkisi

Bayrak, danışmanlık tedbiri uygulamalarının dosya yoğunluğu veya sadece evrak işi olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Haneye yapılan her ziyaretin, devleti ve toplumu koruyacak bir denetim ve destek mekanizması başlattığını belirterek, bu temasın muhtemel faciaların, intihar eğilimlerinin ve travmaların önüne geçebileceğini ifade etti. Bayrak, sosyal hizmette yapılan müdahalelerin 'bir çocuğa dokunmak' ile sınırlı kalmayıp geniş toplumsal etkileri olduğunu, dolayısıyla sahadaki titizliğin nesillerce sürecek sonuçlar doğurabileceğini aktardı.

Konuşmasının sonunda İl Müdürü Bayrak, sahada fedakârca görev yapan meslek elemanlarına teşekkür ederek, üç gün sürecek eğitimin saha uygulamalarına ve vaka yönetimine önemli katkılar sunacağını belirtti. Program boyunca kazanılacak bilgi ve pratiklerin, il genelindeki koruyucu hizmet kapasitesini güçlendirmesi amaçlanıyor.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN MESLEK ELEMANLARINA YÖNELİK OLARAK 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ 'DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI' HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI.