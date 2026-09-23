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Erzurum’dan yükselen akademi: Atatürk Üniversitesi araştırmada yeni eşiğe tırmandı

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri 2026 sıralamasında üç basamak yükselip 13. sıraya çıktı; araştırma kalitesinde üniversiteler arasında birinci oldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzurum’dan yükselen akademi: Atatürk Üniversitesi araştırmada yeni eşiğe tırmandı

Atatürk Üniversitesi’nin yükselişi

Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan Araştırma Üniversiteleri 2026 performans sıralamasında üç basamak birden yükselerek 13. sıraya yerleşti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu bu sonucu, üniversitenin 70 yıla yaklaşan emeğinin, kararlılığının ve araştırma odaklı vizyonunun bir ürünü olarak nitelendirdi.

Üniversite içinde düzenlenen kutlamada fakülte yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerle elde edilen başarı paylaşılırken, yükselişin tesadüf değil, sistemli bir çalışmanın sonucu olduğu vurgulandı.

araştırma performansı ve atıflar:

Atatürk Üniversitesi, özellikle araştırma kalitesi alanında dikkat çeken bir ilerleme kaydetti. Üniversite, araştırma kalitesi başlığında Koç ve Sabancı Üniversitelerinin ardından üçüncü sırada yer alırken, bu kategoride devlet üniversiteleri arasında birinci oldu. Rektör Hacımüftüoğlu bunun, üniversitenin nicelikten niteliğe uzanan dönüşümünü gösterdiğini belirtti.

Öne çıkan bir başka gösterge ise Clarivate InCites platformundan alınan veriler: 13 Temmuz 2026 tarihli kayda göre, 2025 yılında yayımlanan ve dünya genelinde en yüksek atıf alan yayınların yüzde onluk diliminde yer alan 231 bilimsel yayını ile Atatürk Üniversitesi Türkiye’de bu alanda birinci sırada bulunuyor. Bu veri, üniversitenin artık yalnızca çok yayın üreten değil, uluslararası bilim camiasının referans gösterdiği bir kurum haline geldiğini gösteriyor.

altyapı, akreditasyon ve stratejik yatırım:

Başarılar akademik çıktı ile sınırlı kalmıyor; kurumsal kalite ve akreditasyonda da önemli adımlar atıldı. Yükseköğretim Kalite Kurulu üniversiteye beş yıllık tam akreditasyon vererek kurumsal kalite güvencesini tescilledi. Ayrıca 92 programla akreditasyonda Türkiye birinciliği ve 75 programla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logolu diploma sayısında liderlik gibi somut sonuçlar elde edildi.

Sürdürülebilirlik alanında da Atatürk Üniversitesi öne çıktı: THE Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarına göre üniversite 3 alanda dünyanın ilk 10’u arasında, 9 alanda ise Türkiye birincisi oldu. Bu skorlar, üniversitenin bölgesel ve küresel etki hedeflerinin ilerleyişini yansıtıyor.

Altyapı alanındaki yatırımlar da devam ediyor. Refraktif Cerrahi Merkezi’nde SMILE Pro ve ALCON WaveLight EX500 Excimer Lazer sistemlerinin aynı çatı altında hizmete sunulması sağlıkta ileri teknolojiyi Erzurum’a taşıdı. Kampüste inşası tamamlanmak üzere olan Milli Teknoloji Atölyeleri binası ise gençlerin teknoloji ve inovasyon üretimine katkı sağlayacak.

Bunun yanında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın konumdaki İlaç Hammadde Üretim Merkezi’nin İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesine devri başlatıldı; Rektör bu devirle üniversitenin stratejik ilaç hammaddelerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi süreçlerinde öncü rol üstleneceğini açıkladı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarının arkasında gecesini gündüzüne katarak çalışan araştırma görevlilerinden, makale revizyonlarını sabırla tamamlayan akademisyenlere, idari personele ve üniversiteye güvenen öğrencilere kadar geniş bir paydaş grubunun olduğunu vurguladı.

Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek ifadesinin kurum için bir slogan olmanın ötesinde bir kimliğe dönüştüğünü belirten Hacımüftüoğlu, bu başarıyı bir varış noktası değil bir kilometre taşı olarak gördüklerini ve yükselişi sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi &quot;Araştırma Üniversiteleri&quot; sıralamasında devler liginde

Atatürk Üniversitesi "Araştırma Üniversiteleri" sıralamasında devler liginde

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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