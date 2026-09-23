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Ağrı'da sahada inceleme: sağlık yatırımları ve hizmet geliştirme

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, kentte sağlık ve sosyal yaşam yatırımlarını yerinde inceleyerek hidroterapi havuzları ve yeni Göz Hastalıkları Kliniğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ağrı'da sahada inceleme: sağlık yatırımları ve hizmet geliştirme

Vali Bozkurt'un saha ziyaretleri:

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, kentte sağlık ve sosyal yaşam alanında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere bir dizi ziyarette bulundu. İlk durak olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret eden Vali Bozkurt, burada hizmete alınan hidroterapi havuzları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hidroterapi havuzlarının incelemesi:

Ziyarette, sunulan rehabilitasyon hizmetlerinin yerinde görülmesi ve yetkililerle yapılan değerlendirmeler öne çıktı. İnceleme sırasında verilen bilgiler doğrultusunda, havuz uygulamalarının hastaların tedavi sürecine katkısı ve hizmet kalitesinin korunması konuları ele alındı.

Yeni göz kliniğinin açılışı ve değerlendirme:

Bozkurt, program kapsamında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de ziyaret ederek yeni açılan Göz Hastalıkları Kliniği'nin açılışına katıldı. Yapılan ziyaretler, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine dönük çalışmaları yerinde görme ve değerlendirme fırsatı sundu.

AĞRI’DA SAĞLIK YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ

AĞRI’DA SAĞLIK YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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