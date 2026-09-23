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MSKÜ'den şeffaflık hamlesi: geri bildirim platformu tüm paydaşlara açıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 'İstek, Şikayet ve Memnuniyet Bildirim Sistemi'ni kurum dışı paydaşlara açarak şeffaflık ve hızlı geri bildirim hedefliyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

MSKÜ'den şeffaflık hamlesi: geri bildirim platformu tüm paydaşlara açıldı

MSKÜ'nin geri bildirim sistemi genişletildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), daha önce yalnızca akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullandığı İstek, Şikayet ve Memnuniyet Bildirim Sistemi'ni artık kurum dışındaki tüm paydaşların erişimine açtı. 'Fikirlerinizle Büyüyor, Birlikte Gelişiyoruz' sloganıyla kullanıma sunulan platform, üniversitenin kurumsal mükemmellik hedefine ulaşmasında paydaş katılımını merkezi bir unsur olarak konumlandırıyor.

sistem kimlere açık:

Sisteme erişim; akademik ve idari kadro, öğrenciler ve mezunların yanı sıra üniversite ile iletişim halinde olan ancak kurum içinde resmi bir kimliğe sahip olmayan kişi ve kuruluşları da kapsıyor. Kurum içi paydaşlar için özel giriş alanı bulunuyor; bu kullanıcılar başvurularının durumunu kendi panellerinden takip edebiliyor. Platformda ayrıca kullanıcıları sürecin her aşamasında yönlendirmek amacıyla bir 'Kullanım Kılavuzu' bağlantısı yer alıyor.

beklenen etkiler:

Üniversite yönetimi, sistemin devreye alınmasındaki temel amacın şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını kurumsal işleyişin tüm alanlarına yaymak olduğunu belirtiyor. Paydaşlardan gelen geri bildirimlerin hızlı, izlenebilir ve çözüm odaklı şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor; böylece MSKÜ hizmet kalitesini sürekli iyileştirme sürecine doğrudan paydaş katılımını entegre etmeyi amaçlıyor.

Bu adımla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kurumsal iletişimini daha geniş bir paydaş tabanına yayarak, çok yönlü katılımı esas alan yönetim vizyonunu somut bir uygulamaya dönüştürdü.

MSKÜ İSTEK, ŞİKAYET VE MEMNUNİYET BİLDİRİM SİSTEMİ KURUM DIŞI PAYDAŞLARIN DA...

MSKÜ İSTEK, ŞİKAYET VE MEMNUNİYET BİLDİRİM SİSTEMİ KURUM DIŞI PAYDAŞLARIN DA HİZMETİNDE

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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