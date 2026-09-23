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Cizre'de taşımalı eğitimde 'sıfır hata' ile güvenlik önceliği

Cizre'de taşımalı eğitimde öğrencilerin güvenli ulaşımı için 'sıfır hata' prensibiyle koordinasyon toplantısı yapıldı, denetimler yıl boyu sürecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Cizre'de taşımalı eğitimde 'sıfır hata' ile güvenlik önceliği

Cizre'de taşımalı eğitimde güvenlik tedbirleri güçlendiriliyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin okullarına güvenle ulaşmasını sağlamak amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlık etti; okul müdürleri ve servis taşımacılığı yapan yüklenici firma temsilcileri hazır bulundu.

Toplantının odak noktaları:

Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin ev ile okul arasındaki karayolu yolculuğunun eksiksiz ve güvenli şekilde planlanması ana gündem maddesi oldu. Servis araçlarının teknik yeterlilikleri, şoförlerin uyması gereken kurallar, güzergâh kontrolleri ve öğrencilerin iniş-biniş takibi detaylı şekilde ele alındı.

İke, taşımalı eğitimin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak taraflara uyarılarda bulundu. Eğitim hakkına erişimin güven içinde sağlanmasının devletin sunduğu imkânlarla mümkün olduğunu belirten İke, koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Uygulama ve denetim planı:

Toplantıda sahada karşılaşılan sorunlar masaya yatırıldı ve çözüm önerileri tartışıldı. Katılımcılar, güzergâhların düzenli kontrolü, araçların teknik bakımlarının takibi ve şoför eğitimlerinin sürekli hale getirilmesi konularında ortak çalışma kararı aldı.

İke'nin vurguladığı gibi, 'Tek bir çocuğumuzun bile güvenliği riske atılamaz; bu bizim kırmızı çizgimizdir'. Bu ilke doğrultusunda taşımalı eğitim hatlarındaki denetimlerin yeni eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca uygulamaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütüncül eğitim vizyonu çerçevesinde değerlendirilmesi sağlandı; yapılan planlamalar öğrenci güvenliğini artırmaya yönelik somut adımlar içeriyor.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, veliler ve hizmet sağlayıcılar arasında iletişim kanallarının güçlendirilmesiyle sahadaki aksaklıkların daha hızlı giderileceğini ve taşımalı eğitimde güvenlik standartlarının yükseltileceğini bildirdi.

CİZRE’DE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN OKULLARINA GÜVENLE ULAŞABİLMESİ AMACIYLA...

CİZRE’DE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN OKULLARINA GÜVENLE ULAŞABİLMESİ AMACIYLA TOPLANTI DÜZENLENDİ. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE, "TEK BİR ÇOCUĞUMUZUN BİLE GÜVENLİĞİ RİSKE ATILAMAZ" DEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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