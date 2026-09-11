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Ailenin ilk adımına katkı: Denizli'de yenidoğan desteği ödemeleri tamamlandı

Denizli Büyükşehir'in yenidoğan desteğinde başvurusu onaylanan annelerin 9 bin TL'lik ödemeleri Horoz Kart'a yüklendi; yeni dönem başvuruları sürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ailenin ilk adımına katkı: Denizli'de yenidoğan desteği ödemeleri tamamlandı

Ailenin ilk adımına katkı: Denizli'de yenidoğan desteği ödemeleri tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürüttüğü Yenidoğan Desteği kapsamında 16. dönem ödemeleri tamamlandı. Başvurusu onaylanan annelerin 9 bin TL tutarındaki destekleri Horoz Kart hesaplarına yüklendi. Proje, yeni doğan bebeklerin doğumunu izleyen ilk dönemde ailelerin artan giderlerine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

ödemelerin kapsamı:

Program, maddi desteğe ihtiyacı bulunan ailelerin bebeklerinin temel ihtiyaçlarına yardımcı olmak amacıyla uygulandı. Onaylanan başvurular değerlendirilerek her aileye eşit tutarda ödeme yapıldı ve ödeme işlemleri Horoz Kart üzerinden gerçekleştirildi. 16. dönem kapsamında yapılan ödemelerin tamamlanmasıyla çok sayıda ailenin ilk ay giderlerinde rahatlama sağlanması amaçlandı.

başvuru ve yeni dönem:

17. dönem Yenidoğan Desteği başvuruları devam ediyor. Başvurular cbs.denizli.bel.tr/yenidoğan adresinden veya belediyenin internet sitesindeki Başvurular bölümünden yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan ailelerin ödemeleri benzer şekilde Horoz Kart'a yatırılacak.

Bülent Nuri Çavuşoğlu ise projeyi sosyal belediyecilik yaklaşımının bir parçası olarak tanımlayarak, "Denizlimiz de dünyaya gözlerini açan yavrularımızın ilk telaşında ailelerimize omuz vermeyi çok önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik ruhuyla, kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve umudun büyüdüğü bir Denizli için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK 9 BİN TL’LİK ‘YENİDOĞAN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK 9 BİN TL’LİK ‘YENİDOĞAN DESTEĞİ’NDE 16. DÖNEM ÖDEMELERİ TAMAMLANDI. BAŞVURUSU ONAYLANAN ANNELERİN DESTEK TUTARLARI HOROZ KART’LARINA YATIRILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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