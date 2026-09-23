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Taş fırının kıvamı: soğucaklı Güllü Saykaç'ın elinden çıkan ekmek

Soğucak köyünde yaşayan 64 yaşındaki Güllü Saykaç, taş fırında hazırladığı ekmeği adım adım anlattı; daha sağlıklı, doyurucu ve lezzetli olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Taş fırının kıvamı: soğucaklı Güllü Saykaç'ın elinden çıkan ekmek

Taş fırın geleneği ve süreç:

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan 64 yaşındaki Güllü Saykaç, yıllardır sürdürdüğü ekmek yapımını taş fırında gerçekleştiriyor. Köyün mutfak geleneğini koruyan Saykaç, hamurun hazırlanmasından pişirme aşamasına kadar geçen süreci adım adım uyguluyor.

Saykaç, hazırlık aşamasında ölçü tabağı kullandığını, hamura mayayı ve sıcak suyu kattığını ve yoğurma işleminden sonra hamuru kabarmaya bıraktığını belirtiyor. Hazırlık ve pişirme sürecinin, geleneksel yöntemin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor.

Güllü Saykaç'ın anlattıkları:

"Bu taş fırın ekmeğidir. Kaç somun yapacağıma bağlı ölçü tabağımla ölçerim. Ölçüye göre hamura maya, sıcak su koyarım ve güzelce yoğururum. Yoğurduktan sonra kabarmaya bırakırım. Bir saat kabardıktan sonra somunlar haline getiririm. Emekliklere yerleştiririm ve fırını yakarım. Fırını yaktıktan sonra korları temizleyip ekmekleri tek tek fırına atarım, 1 buçuk saat burada pişer ve yemeğe hazır hale gelir. Çocukluğumda annem çok seneler yapardı. Bizler bu ekmeğin ustası olalı 5-10 sene oluyor. Taş fırın ekmeğini kendi ellerimizle yaptığımız için satılan ekmeklere benzemez. Daha doyurucu, sağlıklı ve lezzetli olur" dedi.

Neden tercih ediliyor:

Saykaç'ın anlattıkları, taş fırın ekmeğinin el emeğiyle hazırlandığını ve fazla işlem görmemesi nedeniyle daha sağlıklı ve daha doyurucu bulunduğunu ortaya koyuyor. Pişirme süresinin ve yöntemin lezzet üzerinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Yerel usta yaklaşımı, tarifin kuşaktan kuşağa aktarılması ve hamurun elle hazırlanması bu ekmeği piyasadaki paketli ürünlerden ayırıyor. Soğucak'ta sürdürülen bu gelenek, hem günlük beslenmede hem de yöresel kültürde önemini koruyor.

KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNE BAĞLI SOĞUCAK KÖYÜNDE YAŞAYAN GÜLLÜ SAYKAÇ, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE...

KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNE BAĞLI SOĞUCAK KÖYÜNDE YAŞAYAN GÜLLÜ SAYKAÇ, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HAZIRLADIĞI TAŞ FIRIN EKMEĞİNİN, PİŞİRME AŞAMASI VE HAS LEZZETİYLE İŞTAH KABARTIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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