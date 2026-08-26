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Kumlubel Parkı'nda döner bıçağıyla yaralama: şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir Kumlubel Parkı'nda bir kişi döner bıçağıyla 3 yerinden yaralandı; polis A.K. (52) adlı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kumlubel Parkı'nda döner bıçağıyla yaralama: şüpheli gözaltına alındı

Kumlubel Parkı'nda döner bıçağıyla saldırı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta bulunan Kumlubel Parkı'nda parkta oturan bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, yanında getirdiği döner bıçağı ile parktaki şahsı 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

yaralının müdahalesi ve hastaneye sevk:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

şüphelinin yakalanması ve emniyetteki işlemler:

Kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede A.K. (52) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

YERDEKİ KAN İZİ

YERDEKİ KAN İZİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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