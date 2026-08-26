Çerçioğlu'ndan Nazilli provokasyonuna tepki: güçlü Türkiye vizyonundan vazgeçmeyeceğiz

Çerçioğlu'ndan Nazilli provokasyonuna tepki

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik gerçekleşen provokasyon sonrası Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kamuoyuna açıklama yaptı. Çerçioğlu, olayı kınayarak toplumun birlik ve beraberliğine yönelik her türlü girişime karşı kararlı duruş sergileyeceklerini belirtti.

Çerçioğlu'nun açıklaması:

"Nazilli’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik gerçekleştirilen çirkin provokasyonu şiddetle lanetliyorum. Toplumumuzun birlik ve beraberliğini hedef alan bu menfur eylem, kirli bir zihniyetin ürünüdür."

Güçlü Türkiye vurgusu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; barışın, kardeşliğin ve huzurun tesis edildiği güçlü Türkiye vizyonumuzdan bir adım geri atmayacağız"

Çerçioğlu'nun açıklaması, yerel yönetimlerin ve toplumun birlik mesajını yeniden teyit eden bir çağrı olarak kayda geçti; belediye başkanı sözlerinde huzur ve kardeşlik vurgusunu ön plana çıkardı.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A YÖNELİK PROVAKOSYON GİRİŞİMİ SONRASINDA AÇIKLAMADA BULUNAN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, "CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE; BARIŞIN, KARDEŞLİĞİN VE HUZURUN TESİS EDİLDİĞİ GÜÇLÜ TÜRKİYE VİZYONUMUZDAN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ" DEDİ.