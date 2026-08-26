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Çorum FK Beşiktaş sınavı öncesi performans ölçümlerine ağırlık verdi

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 3. hafta Beşiktaş maçı öncesi laktat ve sprint testleriyle oyuncuların eşik, sürat ve kuvvet profillerini belirledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Beşiktaş sınavı öncesi performans ölçümlerine ağırlık verdi

Çorum FK hazırlıklarını performansa odaklayarak sürdürüyor

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde hazırlıklarına testler ve saha çalışmaları eş zamanlı yürüterek devam etti. Antrenman programı, oyuncuların güncel fiziksel durumlarını netleştirecek veriler elde etmeye yöneliktir.

Testlerin kapsamı:

Hazırlık kapsamında bazı futbolculara laktat testi ve sprint testleri uygulandı. Laktat ölçümleriyle oyuncuların kan laktat seviyeleri değerlendirildi ve böylece aerobik ile anaerobik eşik değerleri tespit edildi. Sprint testleri ise futbolcuların sürat ve kuvvet performanslarına ilişkin nicel veriler sağladı.

Elde edilen ölçümlerle her oyuncu için bireysel performans profilleri oluşturuldu. Bu profiller, antrenman yoğunluklarının oyuncuların ihtiyaçlarına göre planlanmasında ve sezon içindeki fiziksel gelişimin takip edilmesinde referans olarak kullanılacak.

Saha çalışmaları ve uygulama:

Laktat ve sprint testlerine katılmayan oyuncular aynı zaman diliminde sahada çalışmayı sürdürdü. Antrenman dinamik ısınmayla başlayıp dar alan oyunları ile sürdü, idman çift kale maçlarla sonlandırıldı. Bu uygulamalar, test verileriyle paralel biçimde oyuncuların saha içi hareketliliğini ve taktik uygulamayı canlı tutmayı hedefledi.

Çorum FK teknik heyeti, toplanan verileri antrenman planlamasında kullanarak kişiye özel yüklemeler uygulamayı ve sezon boyunca fiziksel gelişimi yakından izlemeyi amaçlıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, BEŞİKTAŞA KONUK OLACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, BEŞİKTAŞA KONUK OLACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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