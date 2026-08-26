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Eyüpsultan operasyonu: yurt dışına silah sevkiyatını alıcı kılığına giren jandarma engelledi

Eyüpsultan'da alıcı kılığına giren İstanbul İl Jandarma ekipleri, yurt dışına çıkarılmak istenen 58 ruhsatsız tabanca ve 58 şarjör ele geçirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eyüpsultan operasyonu: yurt dışına silah sevkiyatını alıcı kılığına giren jandarma engelledi

Eyüpsultan'da jandarma operasyonu

takip ve irtibat:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin yurt dışına silah sevkiyatı yapmak için nakliyeci aradığı yönündeki ihbarı teknik ve fiziki takip ile değerlendirdi. Ekipler, şahısla temasa geçmek üzere alıcı kılığına girerek irtibat sağladı ve şüphelinin faaliyetlerini izlemeye devam etti.

ele geçirilen malzemeler ve gözaltı:

Operasyon sırasında belirlenen adrese düzenlenen baskında, 9 milimetre çapında 58 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 58 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı; ayrıca kimliği tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Jandarma ekiplerinin alıcı kılığına girerek yürüttüğü teknik ve fiziki takip, sevkiyat şüphesini doğrulayan delillerin elde edilmesini sağladı. Ele geçirilen silahların yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi, kolluk görevlilerinin koordineli çalışmasının sonucu olarak açıklandı.

İSTANBUL’DA ALICI KILIĞINA GİREN JANDARMA EKİPLERİ, SEVKİYAT ÖNCESİ OPERASYON

İSTANBUL’DA ALICI KILIĞINA GİREN JANDARMA EKİPLERİ, SEVKİYAT ÖNCESİ OPERASYON

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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