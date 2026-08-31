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Akçakoca’da mevsimlik işçi çocuklarına kapsamlı sağlık taraması

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Göktepe, Koçar ve Paşalar köylerinde mevsimlik tarım işçisi çocuklarına sağlık eğitimi verip tarama gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akçakoca’da mevsimlik işçi çocuklarına kapsamlı sağlık taraması

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden saha taraması

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçede mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan ailelerin çocuklarına yönelik bir sağlık eğitimi ve tarama programı yürüttü. Ekipler, Göktepe, Koçar ve Paşalar köylerinde açılan yaz okullarını ziyaret ederek çocuklarla doğrudan iletişim kurdu ve sağlık ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

ziyaret ve tarama uygulaması:

Yaz okullarında eğitim gören çocuklara yönelik yapılan çalışmada ekipler, temel sağlık bilgilendirmesi sundu ve çeşitli taramalar gerçekleştirdi. Çocukların genel sağlık durumları kontrol edilerek gerekli görülen önleyici uygulamalar hakkında ailelere bilgi verildi. Program kapsamında hem bireysel muayeneler hem de koruyucu sağlık öğretilerine yer verildi.

koruyucu sağlık ve erişim desteği:

Çalışmanın önceliği, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlıklı yaşam konusunda bilinç oluşturmaktı. Ekipler, aşı, hijyen ve beslenme gibi konularda bilgilendirme yaparken, olası sağlık sorunlarına karşı erken müdahale ve takip önerileri sundu. Sağlık taramaları, çocukların kontrollerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, benzer saha çalışmalarının ihtiyaç olan diğer köylerde de sürdürülebileceğini belirtti ve ailelerle iş birliğinin önemine değindi.

AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, İLÇEDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLARAK BULUNAN...

AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, İLÇEDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLARAK BULUNAN AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK SAĞLIK EĞİTİMİ VE TARAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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