Dolar 48,2592 +0,06%
Euro 56,0105 +0,25%
Bist 14.521,28 -0,82%
Altın Gram 6.983,92 -0,63%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,79 +3,10%
--°

Yenice'ye yeni acil sağlık istasyonu: erişim ve müdahale hızında hedef iyileşme

Afyonkarahisar Yenice Mahallesi'nde açılan Merkez 11 Nolu ASHİ, 24 saat hizmet ve komuta merkezinin yönlendirmesiyle hastane öncesi müdahaleyi güçlendirecek.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yenice'ye yeni acil sağlık istasyonu: erişim ve müdahale hızında hedef iyileşme

Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yenice Mahallesi'nde hizmete girdi

Afyonkarahisar'da halkın acil sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek amacıyla açılan Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ), Yenice Mahallesi'nde faaliyete başladı. Tesis, bölge sakinlerine hastane öncesi müdahalede daha hızlı ve koordineli hizmet sunmayı amaçlıyor.

hizmet modeli ve ekip yapısı:

Yeni istasyon, 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verecek. Vakalar, Komuta Kontrol Merkezi tarafından yönlendirilecek; yönlendirmeler doğrultusunda görevlendirilen deneyimli sağlık ekipleri ve tam donanımlı ambulanslar hızlı ve etkin müdahale sağlayacak. Bu yapı, acil durumlarda koordinasyonu ve kaynak kullanımını güçlendirmeyi hedefliyor.

beklenen etkiler:

İstasyonun devreye girmesiyle Yenice Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca acil vakalara müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve müdahale sürelerinin kısalması bekleniyor. Yetkililer, yeni istasyonun bölge sağlık güvenliğine katkı sağlayacağını belirtiyor.

AFYONKARAHİSAR’DA VATANDAŞLARIN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA MERKEZ 11...

AFYONKARAHİSAR’DA VATANDAŞLARIN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA MERKEZ 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU (ASHİ), YENİCE MAHALLESİ’NDE HİZMETE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de sanayi mirası kutlanıyor: Bolat ve Hisarcıklıoğlu katılacak
images

Zafer gününde hayvanat bahçesi çocukları sevindirdi
images

İncir hasadından valilik ziyaretine: İbrahim Yumaklı Aydın'da
images

Yenibosna esnafı öğretmen ve öğrencilere taşınma desteği sunuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Saldırı sonrası sürüklenen Rus kargo gemisi Şile'de karaya oturdu

Burhaniye’de Özgür Kanatlar Halk Bandosu 30 Ağustos’ta coşkuyu yükseltti

Orman kovuğundan çıkan kilo kilo bal ilgi çekti

Muğla'da seramiğin çağlar ötesi buluşması sona erdi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı