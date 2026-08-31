Konya'da yaz sıcağında da sofraların favorisi: arabaşı çorbası

Konya'nın yaz sofralarında arabaşı sürüyor:

Arabaşı, Konya'nın geleneksel çorbaları arasında yer alıyor ve temel malzemeleri un, tavuk ve su olan bu lezzet, kışın olduğu gibi yazın da ilgi görüyor. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınanlar için hafifletilmiş pişirme yöntemiyle sofralardan eksik edilmiyor.

Konya'da 20 yıldan fazladır çorba yapan iş yeri sahibi Ramazan Bademci, çorbanın mevsim fark etmeksizin tercih edildiğini belirtiyor. "Arabaşı çok farklı bir çorba. Kışın da tüketiliyor, yazın da tüketiliyor. Şu anda tavuk tüketimi biraz fazla olduğu için arabaşına herkes yüklenmiş durumda ve lezzet olarak da herkes seviyor, zaten olmazsa olmazlardan bir tanesidir."

Hazırlıkta mevsime göre ince ayar:

Bademci, yaz aylarında tüketimin rahat olması için yağ miktarını azaltarak servis ettiklerini söylüyor: "Kışın yağ çok rahatsız etmez ama yazın havalar çok sıcak olduğu için yağı biz biraz kısıyoruz ki müşterinin midesini yakmasın. Çünkü unla yapılan bir çorba. Fazla yağ girdiği zaman da mide yanma yapar. Biz bunu da şimdiye kadar hiç yaşamadık ve inşallah bundan sonra da yaşamayız."

Hazırlama biçimi ve kıvam konusunda titizlik vurgulayan Bademci, tarifteki malzemelerin ve gramajın sabit kaldığını aktarıyor: "Bazı bölgelerde tabii biraz daha farklı yapıyorlar, biraz daha sulu ama bizim kıvamlarımız çok farklı. Yıllardır aynı şekilde devam ediyoruz, değiştirmedik. Yani kullandığımız malzemeler hep aynı malzemeler, gramajı da onun için şu anda hiçbir rahatsızlık vermiyor. Çorbalar yapılırken de yaparken de genelde ben kendim başındayım."

Yerel tercih ve misafirlerin ilgisi:

Bademci, tarifine kattığı özel baharatların da sadık müşterilerinin öncelikli tercih sebeplerinden olduğunu söylüyor: "İçine girdiğim farklı baharatlarım var. O baharatları girdiğim zaman müşterilerim daha farklı bir damak tadı hissediyor burada. Onun için de bizim burada çorba içen dışarıda çorba içemiyor."

Servis alışkanlıkları da lezzetin kabulünü etkiliyor. "Arabaşına tabii üzerine tereyağını döktükten sonra gençlerin en çok sevdiği şeylerden bir tanesi o, tereyağında o sesi duyduktan sonra, ’Harika bir lezzet" diyorlar. Vazgeçilmez haline geliyor. Çünkü sakatat tüketmeyenler de var. Sakatat tüketmeyenler mutlaka arabaşı içiyor. Havanın sıcaklığından dolayı ağır yemekler yerine hemen hemen herkes arabaşını rahatlıkla içip, hiçbir mide rahatsızlığı veya farklı bir rahatsızlık yaşamadan rahatça tüketebilirler"

ÇORBACI RAMAZAN BADEMCİ