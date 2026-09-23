Etü Expo3D’de savunma ve sağlık odaklı eklemeli imalatını gözler önüne serdi

Erzurum Teknik Üniversitesi İstanbul’daki fuarda eklemeli imalat çalışmalarını tanıttı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 17-19 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Expo3D Fuarı’nda eklemeli imalat ve 3D üretim teknolojilerine ilişkin araştırma altyapısı ve uygulamalarını ziyaretçilere sundu. Fuarda üniversitenin sektör odaklı çalışmaları ve akademik yetkinlikleri tanıtıldı.

Fuarda sergilenen uygulamalar:

ETÜ standında, Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Seçici Lazer Ergitme (Selective Laser Melting - SLM) cihazı kullanılarak üretilen kişiye özel implant örnekleri sergilendi. İleri üretim teknikleriyle geliştirilen ve hastalara uygulanmış implant örnekleri, katılımcılar tarafından incelendi.

Standta ayrıca eklemeli imalat yöntemlerinin savunma ve sağlık sektörlerine yönelik uygulama potansiyeli vurgulandı. Üretilen parçaların tasarım esnekliği ve hasta uyumluluğu gibi avantajları ziyaretçilerle paylaşıldı.

Araştırma altyapısı ve iş birliği fırsatları:

ETÜ’nün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eklemeli İmalat alanında Uzmanlaşan Üniversite olarak belirlenmiş olması, fuarda üniversitenin araştırma altyapısı ve akademik kapasitesinin öne çıkmasını sağladı. Üniversitede yürütülen eklemeli imalat çalışmaları, üretim altyapısı ve uygulama örnekleri hakkında sektör temsilcileri, araştırmacılar ve ziyaretçilere detaylı bilgi verildi.

Fuarda ETÜ ekipleri, alanındaki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunurken yeni iş birliği imkânları üzerine de değerlendirmeler yaptı. Sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan görüşmeler, eklemeli imalatta uygulama ve araştırma odaklı iş birliklerinin güçlendirilmesine zemin hazırladı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), EKLEMELİ İMALAT VE 3D ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI VE UYGULAMALARINI İSTANBUL'DA DÜZENLENEN EXPO3D FUARI'NDA TANITTI.