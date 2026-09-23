Menteşe'de ilk aylara destek: ihtiyaç sahibi ailelere bebek çantası

Menteşe Belediyesi bebek çantası uygulamasını başlattı

Menteşe Belediyesi, ilçede ikamet eden ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Bebek Çantası Desteği programını hayata geçirdi. Uygulama, 0-3 aylık yeni doğan bebeklerin temel bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çantaların hak sahibi ailelere ulaştırılmasını hedefliyor.

amaç ve kapsam

Programın amacı, ailelerin bebeklerin ilk dönemindeki temel bakım gereksinimlerini kolaylaştırmak ve maddi desteğe ihtiyaç duyan hanelere doğrudan yardım sağlamak. Destek, ilçede ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere verilecek; hak sahipliği değerlendirmesi Menteşe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

başvuru ve iletişim

Başvurular, ilgili müdürlükten doğrudan alınacak. Başvuru ve bilgi için müracaat adresi: Orhaniye Mahallesi Pazaryeri Sokak No: 108. Telefonla başvuru veya bilgi almak isteyenler için iletişim numarası: 0252 214 48 80 / 6610.

MENTEŞE BELEDİYESİ, İLÇEDE İKAMET EDEN VE 0-3 AYLIK BEBEĞİ BULUNAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK ‘BEBEK ÇANTASI DESTEĞİ’ UYGULAMASINI BAŞLATTI.