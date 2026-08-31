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Karadeniz kıyısında deniz üstünde hortum, Pazar'dan cep telefonu görüntüleri

Doğu Karadeniz açıklarında denizde oluşan hortum, Rize'nin Pazar ilçesinden cep telefonuyla görüntülendi; karaya ulaşmadan kısa sürede dağıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Karadeniz kıyısında deniz üstünde hortum, Pazar'dan cep telefonu görüntüleri

Denizde hortum pazar sahilinden izlendi

Doğu Karadeniz açıklarında denizde oluşan hortum, Rize’nin Pazar ilçesi sahil şeridinden görüldü. Deniz üzerinde bir süre ilerleyen hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

görüntülerin kaynağı:

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde hortumun deniz üzerinde belirgin bir siluet oluşturduğu, ancak kıyıya ulaşmadan etkisini kaybettiği görülüyor. Kayıtlarda sahildeki izleyicilerin olayı cep telefonlarıyla takip ettiği ve anı kayda aldığı yer alıyor.

hortumun seyri ve gözlem:

Kaydedilen görüntülere göre hortum kısa süreli olarak deniz üzerinde ilerledi ve karaya ulaşmadan dağıldı. Bu tür deniz üzerinde oluşan hortumların lokal ve geçici olma eğiliminde olduğu, olay sırasında herhangi bir yanaşma veya hasar bilgisi bildirilmediği kaydedildi.

DOĞU KARADENİZ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN HORTUM, RİZE&#039;NİN PAZAR İLÇESİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ.

DOĞU KARADENİZ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN HORTUM, RİZE'NİN PAZAR İLÇESİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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