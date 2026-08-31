Kırklareli'nde tohumdan tona: yerli hibrit ayçiçeğinin ilk hasadı

etkinlik ve yerel uygulama:

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Karamusul köyünde Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Hasat Şenliği gerçekleştirildi. Program, bölge tarımını güçlendirmeye yönelik atılan somut adımları görünür kıldı ve yerel üretimin önemini öne çıkardı.

valinin mesajı ve üreticiye teşekkür:

Kırklareli Valisi Uğur Turan törende yaptığı konuşmada yerli ve milli tohumun gıda arz güvenliği, tarımsal bağımsızlık ve güçlü yarınların teminatı olduğunu vurguladı. Vali Turan, projede emeği geçenleri ve alın teriyle toprağa bereket katan üreticileri açıkça tebrik etti ve bu tür girişimlerin sürdürülebilir tarımı desteklediğini belirtti.

hasat anı ve katılımcılar:

Programa protokol üyeleri, sektör paydaşları ve üreticiler katıldı. Katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen ilk hasat, yerelde üretilen hibrit ayçiçeğinin tarladan sofraya giden sürecindeki önemine dikkat çekti ve topluluk düzeyinde bir kutlama havası oluşturdu.

Şenlik, yerel tarım politikalarının ve kamu-özel sektör iş birliklerinin günlük üretime nasıl yansıdığını sembolize ederken; etkinlikteki vurgular, yerli tohum üretiminin öncelikli bir hedef olarak korunması gerektiğini tekrar gündeme taşıdı.

KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNE BAĞLI KARAMUSUL KÖYÜ’NDE YERLİ VE MİLLİ HİBRİT AYÇİÇEĞİ HASAT ŞENLİĞİ’ DÜZENLENDİ