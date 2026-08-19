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Akdeniz'in sokakları yenileniyor: mahalle mahalle yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çok sayıda mahallede yeni yol, kaldırım, kilit taşı ve asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz'in sokakları yenileniyor: mahalle mahalle yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Akdeniz'in sokaklarında kapsamlı yenileme çalışması

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ilçenin merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan ihtiyaç duyulan noktalarda yol, sokak ve kaldırım yenileme çalışmalarını yürütüyor. Ekipler aynı zamanda bozulan yollarda bakım, onarım ve asfalt yama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceden hazırlanan plan ve programa göre ilçe genelinde birden fazla noktada eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Hal Mahallesi 6012 Sokak, Üç Ocak Mahallesi 5419 ve 5413 sokaklar, Mahmudiye Mahallesi 4810 ve 4823 sokaklar ile Gündoğdu Mahallesi 5730, 5722 ve 5724 sokaklarda kilit taşı ve karo tamiratı ile asfalt yama çalışmaları tamamlandı.

Adanalıoğlu Mahallesi Arpa Sokakta yeni yol açma işlemi yapılırken, Kazanlı Mahallesi'nde ağır iş makinelerinin desteğiyle kısmen zarar gören yol düzenlenerek kullanıma sunuldu. Yapılan işler arasında yol açma, kilit taşı döşeme, karo tamiri, asfalt yama ve genel bakım onarım faaliyetleri yer alıyor.

Yerel yönetimin öncelikleri:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen taleplerin kısa sürede değerlendirildiğini, belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında yerine getirme çabasında olduğunu belirtti. Beşikçi, personelle güçlü iletişim ve muhtarlarla kesintisiz diyalog içinde olunduğunu vurguladı.

Beşikçi ayrıca, hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçenin 65 mahallesine ihtiyaç duyulan hizmetlerin ulaştırılmaya devam edeceğini ve kentin daha temiz, güvenli ve düzenli hale gelmesi için sahada emek veren fen işleri ekiplerine teşekkür etti.

Yerel yönetimin önceden planlı adımları ve saha ekiplerinin hızla hayata geçirdiği müdahaleler, mahalle sakinlerinin günlük yaşam konforunu artırmayı ve ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

MERSİN&#039;İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, MERKEZ VE KIRSAL MAHALLE AYRIMI YAPMADAN İLÇENİN İHTİYAÇ...

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, MERKEZ VE KIRSAL MAHALLE AYRIMI YAPMADAN İLÇENİN İHTİYAÇ DUYULAN NOKTALARINDA YOL, SOKAK VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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