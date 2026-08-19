Tekirdağ'ın gizli sakinleri gün yüzüne çıktı

Fotokapanlar Trakya'nın zengin yaban hayatını kayda aldı

Tekirdağ’ın ormanlık ve ağaçlık alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban yaşamının çeşitliliğini açıkça ortaya koydu. Elde edilen görüntüler, Trakya'nın yalnızca tarım arazileri ve yerleşimlerden ibaret olmadığını; aynı zamanda çeşitli türlere ev sahipliği yapan önemli doğal alanlar barındırdığını gösteriyor.

fotokapan kayıtlarının öne çıkanları:

Görüntülerde özellikle nadir görülen dağ kedisi dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra kara leylek, tilki ve yaban domuzları gibi türlerin doğal ortamlarındaki hareketleri de düzenli kayda alındı. Kayıtlardaki kompozisyon, farklı türlerin aynı habitat içinde nasıl yer alabildiğine dair somut veriler sunuyor.

Fotokapan görüntüleri türlerin davranışları, aktif oldukları saat dilimleri ve alan kullanımına ilişkin veri sağlıyor; bu veriler bilimsel takip ve koruma planları için temel oluşturuyor.

gözlem ve koruma amaçları:

Trakya'da yaban hayatını uzun süredir izlediğini belirten doğasever Erim Başkütük, çalışmalarının amacını bölgedeki canlıların yaşam alanlarını ve popülasyonlarını kayıt altına almak olarak özetliyor. Başkütük, insan topluluklarının yanı başındaki doğal zenginliğin farkına varmasının ve yaban hayatının korunmasına katkı sağlamasının önemine vurgu yapıyor.

Fotokapanlardan elde edilen görüntüler, yerel yönetimler ve doğa koruma grupları için farkındalık ve eylem çağrısı niteliği taşıyor. Bu kayıtlar, Habitatların tespiti ve tür izleme programlarının geliştirilmesi için kullanılabilecek somut kanıtlar sunuyor.

Sonuç olarak Tekirdağ’ın ormanlık alanlarında kaydedilen bu görüntüler, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir yönetimi yönünde atılacak adımlar için önemli bir bilgi tabanı oluşturuyor.

TEKİRDAĞ'IN ORMANLIK ALANLARINDA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER, TRAKYA'NIN SADECE TARIM ARAZİLERİ VE YERLEŞİMLERDEN İBARET OLMADIĞINI, AYNI ZAMANDA ÇOK SAYIDA YABAN HAYVANINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÖNEMLİ BİR DOĞAL YAŞAM ALANI OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU.