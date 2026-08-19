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Otlukbeli'nde hasadı güvence altına alan tarım denetimleri

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Otlukbeli'de biçerdöverleri sıkı denetimle izliyor; amaç ürün kayıplarını azaltmak ve çiftçinin emeğini korumak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Otlukbeli'nde hasadı güvence altına alan tarım denetimleri

Otlukbeli'de hasat denetimleri yoğunlaşıyor

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde hububat hasadı sürerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver kontrollerini aralıksız yürütüyor. Tarla ve makine kontrolleri, hasadın sahada sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Denetimlerin odağı:

Ekipler, biçerdöverlerin çalışma koşullarını, ekipman uygunluğunu ve hasat süreçlerini yerinde inceliyor. Denetimler sırasında operasyonel eksiklikler tespit edilirse üreticilere yönlendirme yapılıyor ve olası riskler anında bildiriliyor.

Hedefler ve beklenen sonuçlar:

Gerçekleştirilen kontrollerle ürün kayıplarının en aza indirilmesi, çiftçilerin emeğinin korunması ve verimli bir hasat sezonu geçirilmesi hedefleniyor. Amaç, bir yıllık emeğin kayba dönüşmesinin önüne geçmek ve hasatın güvenli biçimde tamamlanmasını sağlamaktır.

Yetkililer, Otlukbeli'de hububat hasat sezonu boyunca biçerdöver denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

OTLUKBELİ’NDE HASAT MESAİSİ SÜRÜYOR

OTLUKBELİ’NDE HASAT MESAİSİ SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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