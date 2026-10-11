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Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 AED 124 plakalı otobüs ile 78 YD 559 tırın karıştığı kazada araçlar vinç ve çekicilerle kaldırılıyor; 11 ölü, 27 yaralı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kaza ve müdahale çalışmalarının seyri:

İstanbul-Orhangazi-İzmir otoyolunun İzmir yönü Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tırın çarpışması sonucu otobüs yan devrildi, tır ise şarampole çıktı. Olay yerine intikal eden otoyol jandarması, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kazanın ardından ulaşımı aksatan araçların kaldırılması için vinç ve çekici çağrıldı. Devrilen otobüs ile yoldan çıkan tır, çağrılan vinç ve çekicilerle dikkatli bir şekilde olay yerinden çekilmeye başlandı; bölgede tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Soruşturma ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında yolcu otobüsünün şoförü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kazada yaralanan tır şoförünün tedavi için kaldırıldığı hastanede adli makamların talimatıyla gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Yaralıların durumu ve resmi açıklama:

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, kazada 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve 27 vatandaşımızın hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi. Bakan Memişoğlu, tedavisi süren yaralılardan 1 kişinin ağır, 18 kişinin orta ve 8 kişinin ise iyi durumda olduğunu kaydetti.

Olay yerindeki tahliye ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından otoyolda trafik akışının normale dönmesi bekleniyor. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor ve yetkililer bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyor.

DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜ VE YOLDAN ÇIKAN TIR ÇEKİCİLER YARDIMIYLA OLAY YERİNDEN KALDIRILIYOR.

DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜ VE YOLDAN ÇIKAN TIR ÇEKİCİLER YARDIMIYLA OLAY YERİNDEN KALDIRILIYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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