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Kahramankazan'da rüzgarla yayılan orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı

Kahramankazan'da Akçaören ve İnceğiz yakınlarındaki orman yangını rüzgarla yayıldı; itfaiye, belediye ve Orman İşletme ekipleri kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramankazan'da rüzgarla yayılan orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı

Olayın seyri:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Akçaören ve İnceğiz mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Saat 14.00 sıralarında başladı ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına söndürme araçları ve iş makineleriyle müdahale etti.

Mevcut durum:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.

ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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