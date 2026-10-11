İncirliova’da Kaya’dan güven mesajı: takım ruhu ilçeyi sahada temsil edecek

İncirliova Belediyespor yeni sezon açılışını yaptı

İncirliova Belediyespor, yeni sezonun başlangıcını Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nda düzenlenen törenle kutladı. Programa, takımın mücadele edeceği Profesyonelliğe Geçiş Ligi öncesi moral vermeyi amaçlayan yerel yöneticiler ve kulüp yetkilileri katıldı.

Program ayrıntıları:

Tören kapsamında kurban kesilerek dualar edildi ve futbolcular ile teknik heyet bir araya geldi. İncirliova Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu ve Çetin Bayatlı da etkinlikte hazır bulundu. Organizasyon, hem kulüp içi iletişimi güçlendirmeye hem de taraftar desteğini canlandırmaya yönelik bir fırsat olarak değerlendirildi.

Başkan Kaya'nın mesajı:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, takımın sezon öncesi buluşmasında futbolculara ve teknik heyete başarı diledi. Kaya, "Bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele edecek olan İncirliova Belediyespor’umuzun, azmi, mücadelesi ve takım ruhuyla ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğine gönülden inanıyorum. Yeni sezonun takımımıza, teknik heyetimize ve büyük İncirliova Belediyespor taraftarına hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza sakatlıktan uzak, başarılarla dolu bir sezon temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkanın konuşması, yönetenlerin takıma verdiği değeri ve ilçenin temsil kapasitesine yönelik beklentileri öne çıkardı. Kulübün hem saha içi performansı hem de toplumsal bağlılığı açısından sezon açılışının moral ve motivasyon sağladığı vurgulandı.

İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR’UN SEZON AÇILIŞINA KATILAN BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ’NDE MÜCADELE EDECEK TAKIMA GÜVENDİĞİNİ BELİRTEREK, “İLÇEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLERİNE GÖNÜLDEN İNANIYORUM” DEDİ.