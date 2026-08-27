Akıl küpleriyle yükselen umut: 345 genç üniversiteli oldu

Akıl Küpü Kütüphaneleri'nin başarı hikayesi:

Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü Kütüphaneleri, YKS 2026 sonuçlarıyla somut bir başarıya dönüştü. İlçe genelindeki 18 kütüphanede sınava hazırlanan öğrenciler arasından 345 kişi üniversiteye yerleşerek belediyenin gençlik yatırımlarının karşılığını verdi. Bu sonuçlar, projenin eğitimde fırsat eşitliği ve gençlerin çalışma ortamlarına erişim sağlama hedefini destekliyor.

yerleşme ve bölüm dağılımı:

Kütüphanelerden faydalanan öğrencilerden 262'si lisans, 83'ü ön lisans programlarına yerleşti. Yerleşen öğrenciler arasında sağlık ve mühendislik bölümleri öne çıktı: 82'si Mühendislik Fakültesi, 22'si Tıp Fakültesi, 47'si Sağlık Bilimleri Fakültesi, 26'sı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 22'si Eğitim Fakültesi. Sosyal bilimler ve rehberlik alanlarında ise 13 öğrenci Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Psikoloji ve PDR bölümlerine yerleşti. Ayrıca 10 öğrenci Askerlik ve Polislik programlarını, 9 öğrenci Hukuk Fakültesi'ni, 8 öğrenci Mimarlık Fakültesi'ni kazandı. Diğer yerleşmeler arasında 5 Havacılık, 5 Veteriner, 4 Diş Hekimliği, 4 Ziraat, 2 Eczacılık, 2 İlahiyat ve 1 Gastronomi programı bulunuyor.

başkan palancıoğlu'nun değerlendirmesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kütüphanelerde disiplinli çalışmanın meyvelerini verdiğini belirterek gençleri ve ailelerini tebrik etti. Palancıoğlu'nun sözleri şöyle: "Melikgazi’mize kazandırdığımız eğitim yatırımları ile rekor kırıyoruz. ‘Önce eğitim’ diyor, geleceğimizin mimarı gençlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize kazandırdığımız 30’a yakın okul var; Türkiye’nin en çok okul yapan belediyesiyiz. Bunların yanında ise 18 nitelikli Akıl Küpü Kütüphanesini gençlerimizin hizmetine sunduk. Onlar da üstlerine düşeni en güzel şekilde yapıp bizleri gururlandırdılar. YKS 2026’da 345 öğrencimizin üniversite hayaline ulaştığını gördüm ve çok mutlu oldum. Hayallerinin peşinden giden öğrencilerimize üniversitede başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum. Tüm öğrencilerimizi Akıl Küplerimize bekliyorum."

Melikgazi Belediyesi'nin hem fiziksel altyapı yatırımları hem de gençlere sunduğu çalışma alanları, ilçede eğitim motivasyonunu artırdı. Akıl Küpü Kütüphaneleri, sessiz ve konforlu ortamlarıyla sınava hazırlanan gençlerin düzenli çalışmasına katkı sağladı; YKS 2026 sonuçları bu yaklaşımın etkisini gösteriyor. Belediye yetkilileri, benzer başarıların sürdürülebilmesi için kütüphane hizmetlerini genişletmeye devam edeceklerini belirtiyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN GENÇLİĞE VE GELECEĞE YATIRIM VİZYONUYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ AKIL KÜPÜ KÜTÜPHANELERİ, YKS 2026’DA BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTI.