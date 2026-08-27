Ümraniye'de Şule Yüksel Şenler adıyla genç kızlara üretim ve eğitim alanı açıldı

Yeni yerleşke Ümraniye Dudullu'da faaliyete geçti

TÜRKİYE Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV, genç kızlara yönelik gelişim modeli Güzel İşler Fabrikası (GİF)'nın yeni yerleşkesini İstanbul Ümraniye Dudullu'da Şule Yüksel Şenler adıyla açtı. Bu adım, GİF ağını 4 ilde 7 merkeze taşırken, genç kızlar için eğitim ve üretim odaklı bir mekanı daha hizmete sundu.

şule yüksel şenler isminin taşıdığı anlam:

Kalemiyle ve duruşuyla bir kuşağın ruhuna dokunan Şule Yüksel Şenler adı, bugün genç kızların öğrenip ürettikleri bir mekânda yaşatılıyor. Yazı hayatına genç yaşta başlayan Şenler, Anadolu'nun değişik kentlerinde verdiği konferanslar ve eserleriyle geniş kitlelere ulaştı; özellikle Huzur Sokağı gibi yapıtlarıyla kuşaklara temas etti. TÜRGEV yetkilileri, ismin yerleşkede yaşatılmasının vakıf için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.

gelişim modeli ve sunulan imkânlar:

GİF yerleşkesinde genç kızlar hem geleneksel hem de teknoloji odaklı alanlarda eğitim alabiliyor; atölye ve seminerlerin yanı sıra dijital üretim olanaklarına da erişim sağlanıyor. AICRAFT Laboratuvarında üretken yapay zekâ, görsel tasarım, video, animasyon ve dijital sanat uygulamaları yürütülebiliyor. Ayrıca profesyonel donanımlı stüdyo ve podcast alanlarında kayıt, kısa film ve video kurgu çalışmaları yapılabiliyor.

GİF modeli, Mekan, Müzik, Akademi, Sanat, Kültür ve Gelecek olmak üzere altı başlık altında programlarını düzenliyor. Yerleşkelere kayıtlı olmayan gençler de mekânları kullanarak ders çalışabiliyor, araştırma yapabiliyor, okul kulüpleriyle buluşabiliyor veya arkadaşlarıyla projeler geliştirebiliyorlar.

açıklamalar ve hedefler:

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, GİF'lerin genç kızların ilgi ve yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri bir muhit sunduğunu belirtti. Akıncı Yılmaz, "En büyük temennimiz, genç kızlarımızın inancı, güzel ahlakı ve iyiliği hayatlarına pusula edinmeleridir" ifadelerini kullanarak, köklerinden güç alan ve ilimle yetişen bir nesil yetiştirme hedefini vurguladı.

ağ genişlemesi ve erişim verileri:

TÜRGEV, GİF ağını yeni yerleşkelerle büyütmeyi sürdürüyor; Hatay'ta, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören bölgede de yeni bir GİF kurulması için çalışmalar devam ediyor. 2025-2026 eğitim dönemine ilişkin derlenen verilerde, 5 GİF yerleşkesinde 843 eğitim ve 369 atölye düzenlendi; toplam katılım 30.191, toplam erişim ise 85.259 olarak kaydedildi.

Yeni Ümraniye Dudullu yerleşkesinin faaliyete geçmesiyle birlikte TÜRGEV, genç kızlara hem kültürel hem mesleki hem de teknolojik açıdan geniş imkânlar sunmayı sürdürmeyi hedefliyor. GİF'in sunduğu yapay zekâ destekli üretim ve profesyonel stüdyo olanakları, katılımcıların dijital dünyada üretkenliklerini artırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE GENÇLİĞE VE EĞİTİME HİZMET VAKFI (TÜRGEV), GENÇ KIZLARA YÖNELİK GELİŞİM MODELİ GÜZEL İŞLER FABRİKASI'NIN (GİF) YENİ YERLEŞKESİNİ GAZETECİ-YAZAR ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ADIYLA İSTANBUL ÜMRANİYE DUDULLU'DA FAALİYETE GEÇİRDİ. YENİ YERLEŞKEYLE BİRLİKTE GİF AĞI 4 İLDE 7 MERKEZE ULAŞTI.