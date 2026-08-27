Bayburt'ta jandarma komutanı Fatih Aslan için veda yemeği

Veda yemeğinin nedeni:

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan'ın, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde Fakülte Genel Sekreteri olarak atanması dolayısıyla bir veda yemeği düzenlendi. Etkinlikte Aslan'ın Bayburt'taki görev süresi boyunca sunduğu hizmetler ve gösterdiği özveri vurgulandı.

Programa katılanlar:

Veda yemeğine Vali Mustafa Eldivan, TİHEK Başkanı Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile protokol üyeleri katıldı. Toplantıda protokol üyeleri Aslan'a teşekkürlerini iletti ve yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Törenin içeriği ve takdim:

Vali Mustafa Eldivan, Aslan'ı makamında kabul ederek görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar nedeniyle kendisine başarı belgesi takdim etti. Veda programında konuşmalar yapılarak Aslan'ın hizmetleri için teşekkür edildi ve yeni görevinde başarı dilekleri yinelendi.

Aslan, yeni görevinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde Fakülte Genel Sekreteri olarak görev yapacak ve tören vesilesiyle Bayburt protokolünden uğurlandı.

İL JANDARMA KOMUTANI ASLAN İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ