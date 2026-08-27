Terfiyi aileleriyle kutladılar: emniyet müdürü Aktaş yeni rütbeleri onurlandırdı

Terfi töreni polisevinde samimi bir ortamda gerçekleşti

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Zeki Avşar, İhsan Yalçınkaya, Cevdet Sökmen, Özlem Özdemir ve Meryem Sertoğlu ile aileleri bir araya geldi. Program Mersin Polisevi'nde gerçekleşti ve terfi eden personele yönelik tebriklerin paylaşıldığı sıcak bir atmosferde tamamlandı.

Aktaş'ın vurguladıkları:

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yeni rütbelerinin hayırlı olmasını dileyerek terfi eden müdürleri tebrik etti. Aktaş, konuşmasında emniyet teşkilatındaki görev ve sorumlulukların önemine, görevde gösterilen özverili çalışmanın kurumsal başarıya katkısına dikkat çekti ve terfi eden personellere yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Samimi sohbet ve hatıra fotoğrafı:

Program sırasında Aktaş ve eşi, terfi eden müdürlerle ve aileleriyle uzun uzun sohbet ederek günün anlamına uygun biçimde notlar paylaştı. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından, iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi. Bu tür toplantıların personel motivasyonuna ve kurum içi dayanışmaya olumlu katkı sağladığı gözlemlendi.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TERFİ EDEN 5 PERSONEL VE AİLELERİYLE MERSİN POLİSEVİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA BİR ARAYA GELDİ.