Temel kazısı şüphesiyle İzmit'te gece tahliye edilen bina eşyasız yıkıldı

olay ve ilk müdahale:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak’ta bulunan 4 katlı bir bina, gece saatlerinde kolon ve kirişlerinden gelen çatırdama sesleriyle sakinlerini uyandırdı. Vatandaşların 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirimde bulunmasının ardından olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturarak binayı hızla tahliye etti.

AFAD ekipleri ile birlikte yapılan incelemede, binanın bitişiğindeki inşaatın temel kazı alanı nedeniyle hasar gördüğü ve çökme riski bulunduğu tespit edildi. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında sakinlerin içerideki eşyalarını almasına izin verilmedi ve yapı iş makineleriyle yıkıldı.

sakinlerin yaşadığı panik ve kayıplar:

Tülay Aydın, 21 yıldır binada yaşadığını belirterek İHA'ya yaptığı açıklamada gece boyunca yaşadıkları korkuyu anlattı. Aydın, "Bir şeylerin olduğunu tahmin ettim ve eşime söyledim. 'Bir şeyler oluyor Kemal, ev kayıyor galiba' dedim. Sonra eşim aşağı indi. 'Tülay bir şey oluyor' dedi. Ev sahibime söyledim. 'Ev gidiyor koşun' dedi" ifadelerini kullandı.

Aydın, güvenlik gerekçesiyle evden hiçbir eşya alamadıklarını vurgulayarak "Bunlar benim portmantoda namaz kıldığım kıyafetlerimdi, onlarla çıktım. Hepimiz öyle aynı böyle kıyafetlerleyiz... Her şeyimiz gitti. 21 yıllık evimiz bir gecede yok oldu. Çocuklar okula başlayacak ve hiçbir şey yok" diye konuştu.

görgü tanıklarının anlatımı:

Nebiye Kurtuldu ise daha önce de binanın kaydığını hissettiğini, ancak durumu ciddiye almadığını söyledi. Kurtuldu yaşadığı panik anlarını, "Dün gece de kapı dikkatimi çekti. 'Kapı neden oynamış?' dedim. Bina yatmaya başlamış... sonra çatır çatır sesler gelmeye başladı" sözleriyle anlattı.

Kurtuldu, su borularının patladığını, dükkânda çatlamalar oluştuğunu ve komşuların uyarılarına rağmen zamanında tahliye imkânı bulamadıklarını belirtti. Yan taraftaki inşaat çalışanlarına durumu ilettiğini, ancak ciddiye alınmadığını söyledi.

Yetkililer, yapının çökme riski taşıması nedeniyle sakinlerin içerideki eşyalarını almalarına izin verilmediğini ve kamu güvenliği gözetilerek yıkım kararı alındığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİNALARINDAN GELEN ÇATIRDAMA SESLERİYLE UYANAN VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI. BİTİŞİĞİNDEKİ TEMEL KAZISI NEDENİYLE HASAR GÖRDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLEN 4 KATLI BİNA, GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İÇİNDEKİ EŞYALAR TAHLİYE EDİLEMEDEN İŞ MAKİNELERİYLE YIKILDI.