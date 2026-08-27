İğdir'de 136 yıllık konak için ortak çağrı: Paltaoğlu konağı korunmalı

Konağın güncel durumu ve mahalle endişesi:

Denizli'nin Çivril ilçesi İğdir Mahallesi'nde yer alan tarihi Paltaoğlu Konağı, yöre mimarisinin örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. 1890 yılında Hacı İsmail Ağa tarafından inşa edildiği bildirilen yapı, zaman içinde bakımsızlıktan zarar gördü ve bazı bölümlerinde yıkım izleri ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, konağın tamamen yok olma ihtimalinden kaygı duyuyor.

İğdir Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sadettin Özel süreci yakından takip ettiklerini, konağın korunması için bugüne dek birçok resmi kurumla yazışma yaptıklarını belirtti. Özel ayrıca konağın 100 mirasçıya sahip olması nedeniyle mülkiyet sorunlarının süreci zorlaştırdığını vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Derya Çetinkale konağın İğdir için sembolik önem taşıdığını ifade ederek yapının onarılmasını istedi. 1954 doğumlu Özeyil Çiftçi ise konağın hatıralarının korunmasının gerekliliğine dikkat çekti ve yapının sahipsiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Resmi süreç, tescil ve tarihî kimlik:

Paltaoğlu Konağı uzun süre hissedarların uzlaşamaması nedeniyle fiilen sahipsiz kaldı. Yapı 2001 yılında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı olarak tescil edildi. Tarihi kaynaklarda konağın Yunan işgali döneminde Yunan ordusu tarafından karargah olarak kullanıldığı bilgisi yer alıyor; bu özellik konağın bölge tarihindeki önemini artırıyor.

Mahalle temsilcileri, konağın geleceği için Vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Denizli Valiliği başta olmak üzere ilgili kurumlarla yazışmalar yaptıklarını aktarıyor. Yetkililerle yürütülen yazışmalar ve talep kayıtları sürecin takip edildiğini gösterse de, mirasçıların uzlaşamaması ve yapının fiziki durumu onarım ihtiyacını acil hale getiriyor.

İğdir İhtiyarlar Heyeti, konağın sahibi olarak bilinen İsmail Paltaoğlu'nun adının yaşatılması amacıyla konağın bulunduğu Karakaya Caddesi'nin isminin İsmail Paltaoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi için ilgili kurumlara dilekçe verdi. Bu girişim hem konağın unutulmaması hem de yerel hafızanın korunması amaçlarını taşıyor.

Koruma çağrısı ve yerel beklentiler:

Mahallede ortak görüş, Paltaoğlu Konağı'nın onarılıp korunması yönünde. Yerel halk, yapıdaki ahşap süslemeler ve yöreye özgü mimari özelliklerin kaybolmasını istemiyor. Yetkililerle sağlanacak koordinasyon ve mirasçıların uzlaşıya varması durumunda konak için somut bir restorasyon planı oluşturulabileceği ifade ediliyor.

İğdir sakinleri, geçmişle bağları koparmamak için konağın yıkılmadan restorasyona alınmasını, gerekli idari ve teknik adımların hızlandırılmasını talep ediyor. Konak, bölgenin kültürel mirası olarak korunmazsa yerel tarih açısından telafisi zor bir kayıp yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

DENİZLİ'NİN ÇİVRİL İLÇESİNE BAĞLI İĞDİR MAHALLESİ'NDE BULUNAN VE 1890 YILINDA İNŞA EDİLDİĞİ BELİRTİLEN TARİHİ PALTAOĞLU KONAĞI'NIN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI İÇİN MAHALLE SAKİNLERİNİN GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR.