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Akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki F.K. bıçaklanarak ağır yaralandı; şüpheli S.K. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 02:02

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 02:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

Kayseri'de akrabalar arasında bıçaklı saldırı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma, iddiaya göre bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 24 yaşındaki F.K. vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Bölükbaşı Caddesi üzerinde akrabalar arasında başlayan kavga sırasında S.K. ile F.K. arasında arbede yaşandı. Olayı duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan F.K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırdı. Şüpheli S.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 24 YAŞINDAKİ GENÇ BIÇAKLANARAK...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 24 YAŞINDAKİ GENÇ BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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