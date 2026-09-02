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Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Ümraniye Şile Otoyolu'nda dört aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; bir sürücü olay yerinden kaçtı, polis ekipleri soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 02:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Ümraniye Şile Otoyolu Tepeüstü mevkiinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada dört araç birbirine çarptı. Olayda 3 kişi yaralanırken, sürücülerden biri olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ayrıntıları:

Kazaya karışan araçların plakaları 34 BU 9360, 34 DUK 145 ve 34 NCB 494 olarak belirlenirken, dördüncü aracın plakası henüz tespit edilemedi. Çarpışmanın şiddeti sonucu üç yolcu yaralanarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların durumuyla ilgili ayrı bir açıklama yapana kadar tedbirli davranıldığını ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

İlkyardım ve trafik düzenlemeleri:

Kaza nedeniyle özellikle Şile istikameti yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alırken trafik akışını sağlamak için yolun belirli kısımlarını kontrollü olarak yönlendirdi. İtfaiye ekipleri olası yangın ve yakıt sızıntılarına karşı önlem aldı.

Polis ekipleri, kazanın nedeni ve sorumlularını belirlemek için olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarıyla görüşme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, 34 NCB 494 plakalı aracın sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı tespit edildi; kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, benzer durumlara karşı sürücüleri dikkatli ve yavaş araç kullanmaya, takip mesafesini korumaya çağırdı. Olayla ilgili gelişmelerde yeni bilgiler geldikçe kamuoyuna duyurulacak.

ÜMRANİYE&#039;DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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