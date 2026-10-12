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Akşam bastıran gök gürültülü sağanak Bolu'da günlük hayatı ve Göynük panayırını sekteye uğrattı

Bolu'da aniden bastıran gök gürültülü sağanak kent merkezinde günlük hayatı aksattı; Göynük Panayırı'nda tezgahlar ve ziyaretçiler yağmurla mücadele etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 23:05

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Akşam bastıran gök gürültülü sağanak Bolu'da günlük hayatı ve Göynük panayırını sekteye uğrattı

Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bolu kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler yollarda kontrollü ilerlerken, vatandaşlar şemsiyelerle veya iş yeri ve binaların saçaklarının altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Hazırlıksız yakalananlar kısa süreliğine hareketlerini kısıtlamak zorunda kaldı.

Kent merkezinde gözlemlenen etkiler:

Yağış, şehir içi ulaşımı yavaşlattı; bazı kavşaklarda ve kaldırımlarda oluşan birikintiler yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Sokaklardaki akışa bağlı olarak sürücüler daha temkinli davrandı ve yaya geçişlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Vatandaşların büyük bölümü şemsiye veya geçici barınaklara yönelirken, yağışın ani oluşu hazırlıksız kalanları sıkıntıya soktu.

Göynük Panayırı'nda esnaf ve ziyaretçiler yağmurla mücadele etti:

Göynük ilçesinde devam eden panayır alanında binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı sırada aniden bastıran sağanak, tezgahları ve ziyaretçileri etkiledi. Panayırdaki brandalarda biriken suların aniden boşalması bazı kişilerin ıslanmasına neden oldu. Esnaf, brandalarda biriken suyu boşaltabilmek için vatandaşları uyararak kısa süreliğine alanı düzenledi, brandaları yukarı kaldırıp suları yere akıtarak geçişleri sağladı.

Şemsiyesi olanlar yağmurdan korunurken, olmayanlar su birikintilerinin arasından geçerek alışverişlerine devam etti. Hem kent merkezinde hem de panayır alanında yaşananlar, kısa süreliğine gündelik hayatı ve etkinlik akışını etkiledi.

BOLU’DA AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK, KENT MERKEZİNDE GÜNLÜK HAYATI VE...

BOLU’DA AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK, KENT MERKEZİNDE GÜNLÜK HAYATI VE GÖYNÜK İLÇESİNDE DEVAM EDEN PANAYIRI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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