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Düzce'de akşamdan geceye dönüşen sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı

Meteoroloji uyarısı sonrası Düzce'de akşam başlayan yağmur gece şiddetlendi; halk kapalı alanlara sığındı, yağışın hafta boyunca aralıklarla bekleniyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 00:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de akşamdan geceye dönüşen sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı

Düzce'de sağanak gece şiddetlendi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece ilerledikçe kent merkezinde kuvvetlendi ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ani bastıran yağmur, dışarıda bulunanları hazırlıksız yakaladı.

Hazırlıksız olan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yanında şemsiye olanlar şemsiyelerini açarak yollarına devam etti. Sokaklarda kısa süreli yoğun hareketlilik ve korunma çabaları gözlendi.

yağışın olası etkileri ve uyarılar:

Meteorolojik tahminlere göre kentteki sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, yağışların su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu nedenle vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması, riskli bölgelerden uzak durması ve ulaşımda dikkatli davranması önem taşıyor. Güncel uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

DÜZCE’DE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLMAYA...

DÜZCE’DE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ, GECE SAATLERİNDE ŞİDDETLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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