Yazıkonak'ta sağanak sonrası cadde suyla doldu, altyapı yetersizliği öne çıktı

olay özeti:

Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Yazıkonak beldesindeki ana caddelerin suyla dolmasına neden oldu. Kısa sürede biriken su, caddeyi adeta gölü andıran bir görünüme soktu ve bölge yaşamını olumsuz etkiledi.

ulaşım ve altyapı:

Yağışın etkisiyle birçok araç yavaş ilerlemek zorunda kaldı; bazı sürücüler güçlük yaşadı. Bölgedeki altyapının yoğun yağışı kaldıramadığı, su tahliye sistemlerinin yetersiz kaldığı gözlemlendi ve bu durum kentin altyapı planlamasına dair soru işaretlerini artırdı.

belediye müdahalesi ve yerel tepki:

Suyla kaplanan caddede, belediye ekiplerinin çalışma yürütmemesi dikkat çekti; bu durum vatandaşlar tarafından eleştirildi. Bölge sakinleri ve sürücüler, benzer olayların tekrarlanmaması için hızlı müdahale ve kalıcı altyapı çözümleri talep ediyor.

Olayla ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar ve müdahale çalışmaları, bölgedeki ulaşımın normale dönmesi açısından belirleyici olacak.

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI, YAZIKONAK BELDESİNDE BULUNAN CADDE GÖL’E DÖNDÜ