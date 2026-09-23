Turgutlu saldırısı sonrası ailelere dijital ve sembolik uyarı

Olay yerinde inceleme ve brifingler:

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan pompalı tüfekli saldırı sonrası TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt bölgeye giderek kapsamlı incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri, Manisa Valiliği koordinasyonunda kurum müdürleri ve emniyet yetkililerinden brifing aldı ve olayın öncesi ile sonrasına dair bilgiler toplandı.

Yapılan değerlendirmelerde olayın sadece yüzeysel bir akran zorbalığı olmadığı, daha derin bir bağlam ve dijital mecralarla bağlantılı olabileceği vurgulandı. Komisyon başkanı Beyazıt, olayın arka planında şiddet eğiliminin ve çevrimiçi etkileşimlerin önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Sağlık ve güvenlik değerlendirmeleri:

Brifinglerde, ilk müdahalelerin koordineli şekilde gerçekleştirildiği; ambulans ve sağlık ekiplerinin hızlıca yönlendirildiği bildirildi. Hastanede üç öğrenci yoğun bakımda tedavi altına alındı, yapılan açıklamaya göre hayati tehlikeleri atlatıldı ve bilinçleri açık. Ancak yoğun bakım süreçlerinin devam edeceği belirtildi ve hastanedeki yaralı öğrenciler ziyaret edilerek ailelerine geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Komisyon, okul yönetimi, rehber öğretmenler ile yapılan görüşmelerin olayın sebeplerine dair yol gösterici bilgiler sağladığını ve bu veriler ışığında daha ayrıntılı değerlendirmeler yapılacağını açıkladı.

Ailelere dijital ve sembolik uyarılar:

Beyazıt, dijital platformlar ve özellikle oyun içi iletişim kanalları ile Discord benzeri mecraların gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ailelerin çocuklarının ev eşyalarında ve sosyal medya hesaplarında örgütsel veya aşırı uç semboller aramaları gerektiğini söyledi. Bu semboller arasında "Hitler" ile ilişkilendirilen görseller ve gamalı haç gibi işaretlerin yanı sıra nasyonalizm belirtileri sayıldı.

İçe kapanma, sosyal ilişkilerde kopma, arkadaş çevresinden uzaklaşma gibi davranış değişikliklerinin gözlenmesi durumunda bunun çevrimiçi radikalleşme ya da şiddet odağı bir etkinliğin işareti olabileceği ifade edildi. Beyazıt, ailelere çocuklarının sosyal ve dijital mecralarını düzenli olarak takip etmeleri ve öğretmenlerle, güvenlik birimleriyle koordineli hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Valilik tarafından başlatılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da yerinde incelendi; öğretmenler ve idareciler için planlanan eğitimlerin dijital farkındalık yaratmada etkili olacağı belirtildi.

Komisyon, incelemeleri tamamladıktan sonra hazırlayacağı raporla olayın nedenleri ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerini kamuoyuyla paylaşacak. Çalışmaya Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da eşlik ederek okulda yürütülen incelemelere katıldı.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN POMPALI TÜFEKLİ OKUL SALDIRISININ ARDINDAN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNAN TBMM MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI VE TOKAT MİLLETVEKİLİ YUSUF BEYAZIT, AİLELERE TARİHİ UYARILARDA BULUNDU.