Miniklere oyunla trafik bilinci kazandırılıyor

Ulukent parkurunda uygulamalı trafik eğitimi:

Elazığ’da çocuklarda trafik bilinci ve güvenlik kültürünü pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Ulukent Trafik Eğitim Parkuru’nda yapıldı. Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hazar Şehit Osman Bozanbaşı Polis Merkezi Amirliği yanında bulunan parkurda, İl Özel İdaresi desteğiyle organize edildi. Programa Salim Hazardağlı İlköğretim Okulu öğrencileri katıldı.

Eğitimin teorik ayağı:

Uzman ekipler tarafından verilen teorik seminerde, çocukların dikkatini çekmek üzere sinevizyon destekli görsel sunumlar kullanıldı. Miniklere trafikte genel güvenlik kuralları, trafik levhalarının anlamları ve kurallara uymanın hayati önemi anlatıldı.

Parkurda pratik uygulamalar:

Teorik bilgilendirmenin ardından öğrenciler, parkurdaki pistte uygulamalı eğitime geçti. Akülü ve pedallı araçların direksiyonuna geçen çocuklar yaya geçitlerini doğru kullanma, trafikte araç sürme ve kırmızı ışıkta durma gibi temel kuralları deneyimledi. Eğitimde ayrıca ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara nasıl yol verilmesi gerektiği ve yaşlı vatandaşlara trafikte yardım etmenin önemi pratik olarak gösterildi.

Vali Hatipoğlu ve İl Emniyet Müdürü Karan da çocuklarla yakından ilgilenerek kuralları hatırlattı ve uygulamalara eşlik etti.

Yetkililerin mesajı:

Vali Numan Hatipoğlu uygulamaların süreceğini vurgulayarak şunları söyledi: " Bu alanımı, İl Özel İdaremiz ve emniyetimizce tasarlanarak çocuklarımızın hizmetine sunuluyor. Hedefimiz çocuklarımızın güvenli ortamlarının bir devamı olarak trafik eğitimlerini tam olarak almış olmaları. Trafikte uyması gereken kuralları öğretiyoruz. Ailelerine dönük olarak hatta bu eğitimleri yapmış oluyoruz. Çünkü en iyi kontrolü annelere, babalara çocuklarımız yapmakta. Bu anlamda da Emniyet Müdürlüğümüze bağlı polislerimiz, komiserlerimiz burada çocuklarımıza emniyet kemeri kullanımının önemi, ışık kurallarına uymanın önemi, ambulanslara yol verme de dahil olmak üzere pek çok hususta hem eğlendirerek hem de bizzat uygulayarak eğitim faaliyetinde bulunuyorlar. Bizler de maddi olarak İl Özel İdaresi olarak Emniyet Müdürlüğümüzün bu çalışmasını sonuna kadar bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki çocuklarımız en güvenli ortamlarda bulunsunlar, yaşasınlar. Trafik kurallarını bilerek ve trafik kurallarına uygun olarak hem kendileri hem de çevreleri yaşasınlar istiyoruz"

Yetkililer, bu tür uygulamalı eğitimlerin küçük yaşta kalıcı bir trafik bilinci oluşturma açısından önemini vurgulayıp programların sürdürüleceğini belirtti.

Minik katılımcıların görüşleri:

4’üncü sınıf öğrencisi Mina Karagöl ise deneyimini şöyle anlattı: "Burada yaya geçidinden geçmeyi, yaya geçidi olmadığında alt ve üst geçitten geçmeyi öğrendim. Yayalara yol vermeyi, bizden yaşlı ve bizden küçük kişiler olursa onları karşıya geçirmeyi öğrendim. Buraya geldiğim için çok şanslıyım ve buradaki polisleri de çok sevdim. Buraya beni getiren öğretmenime ve müdürüme, müdür yardımcısına çok teşekkür ederim"

Etkinlik, hem teorik hem de uygulamalı öğelerle çocukların trafikte doğru davranışları deneyimleyerek öğrenmesini hedefledi ve katılımcılar tarafından olumlu karşılandı.

ELAZIĞ’DA ÇOCUKLARDA TRAFİK BİLİNCİ OLUŞTURMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, MİNİK ÖĞRENCİLER ULUKENT TRAFİK EĞİTİM PARKURU’NDA KURALLARI EĞLENEREK ÖĞRENDİ