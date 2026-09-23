Adıyaman şoförleri yakıt yükü ve denetim uygulamalarına çözüm istiyor

şehir merkezinde yapılan basın açıklaması:

Kent Meydanı'nda yapılan açıklamada, Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bayır adına konuşan şoförler, artan işletme maliyetleri ve denetim uygulamalarında yaşanan aksaklıkların sektörün sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini söyledi. Toplu taşıma ve okul servisi çalışanları, yaşadıkları ekonomik baskı ve idari süreçlerdeki gecikmeler nedeniyle yetkililerden acil müdahale talep etti.

esnafın talepleri:

Bayır, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle araç işletme giderlerinin katlandığını belirtti ve belediyeden toplu taşıma ücretlerinde düzenleme yapılmasını istedi. Sektörün pandemi ve deprem dönemleriyle zaten zorluk yaşadığını, son dönemde gelen art arda akaryakıt zamlarının ise esnafı "kontak kapatma seviyesine" getirdiğini vurguladı. Açıklamada, ayrıca Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e seslenilerek, kara yolu yolcu ve yük taşımacılığı yapan esnafın da ÖTV’siz ve KDV’siz yakıt desteğinden yararlandırılması talep edildi; bu uygulamanın haksız rekabeti azaltacağı savunuldu.

denetimler ve idari süreçlerdeki gecikmeler:

Toplu açıklamada, sıkı trafik denetimlerinin bazı servis şoförlerinin araçlarını çalıştırmamasına yol açtığı belirtildi. Bayır, okul servislerinde plaka işlemlerinin belediye meclis toplantılarındaki takvim nedeniyle bazen 10 gün beklendiğini, muayene istasyonlarının ise 15 günden önce randevu vermediğini aktardı. Okul paketinde dönüş, plan ve proje işlemlerinin de 15 gün sürdüğü, bu nedenle ilk ay için eksiklerin tamamlanması adına süre talep edildiği bildirildi.

Açıklamada iki aracın bağlandığı ve sürücülere uygulanan yaptırımın trafikten 60 gün men ve 110 bin lira trafik cezası ile sonuçlandığı ifade edildi; Bayır, bu tür işlemlerin yalnızca servisçiye değil, doğrudan öğrencilere de yansımaları olduğunu belirtti ve Valilik ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrı yaptı.

Basın açıklaması, sektörün kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek sona erdi; Bayır, "Bizler yaklaşık 50 yıldır şehrimizin her caddesinde gece gündüz hizmet verdik" diyerek, yetkililerin talepleri değerlendirerek çözüm üretmesini istedi. Esnafın talepleri arasında ücret düzenlemesi, idari süreçlerin hızlandırılması ve yakıt desteği yer alıyor.

ADIYAMAN’DA TOPLU TAŞIMA VE OKUL SERVİSİ ŞOFÖRLERİ, ARTAN AKARYAKIT MALİYETLERİ, TRAFİK DENETİMLERİ VE SERVİS ARAÇLARININ İŞLEMLERİNDE YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU.