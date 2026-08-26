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Aksaray'da uygunsuz modifiyeli araç kullanan sürücüye 5 bin lira ceza

Taşpazar Mahallesi'nde bekçilerin durdurduğu sürücü 0.12 promil alkollü bulundu; araçtaki uygunsuz jant ve lastikler nedeniyle 5 bin lira ceza uygulandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 22:40

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 22:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da uygunsuz modifiyeli araç kullanan sürücüye 5 bin lira ceza

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde bekçilerin durdurduğu araçta yapılan inceleme sonucu sürücüye uygunsuz modifikasyon ve trafik ihlali gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

olayın gelişimi:

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kadın sürücüyü takip ettiği ve araç kullanırken tehlikeli hareketler yaptığı yönünde yaptığı çok sayıda ihbar üzerine polis, plakası 68 ADM 021 olan aracı takibe aldı. Cadde üzerinde devriye atan bekçiler kısa sürede aracı durdurdu ve sürücü ile araç üzerinde kimlik, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı.

yapılan işlemler ve ceza:

Olay yerine çağrılan trafik ekiplerince yapılan alkol muayenesinde sürücü A.K. (22) için 0.12 promil ölçüldü. Araçta yapılan teknik incelemede ise uygunsuz lastik ve jant kullanıldığı tespit edildi. Bu tespitler sonucu sürücüye 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, basın mensuplarına ve polis ekiplerine "Çekmeyin beni askeri personelim" diyerek itirazda bulundu; ancak ifade ve belge kontrolleri ile yapılan tespitler sonucu cezadan muaf tutulmadı.

AKSARAY’DA KADIN SÜRÜCÜYÜ TAKİP ETTİĞİ VE TEHLİKELİ ARAÇ KULLANDIĞI ŞEKLİNDE YOĞUN İHBARLAR SONUCU...

AKSARAY’DA KADIN SÜRÜCÜYÜ TAKİP ETTİĞİ VE TEHLİKELİ ARAÇ KULLANDIĞI ŞEKLİNDE YOĞUN İHBARLAR SONUCU BEKÇİLERİN DURDURDUĞU SÜRÜCÜ YASAL SINIR ALTINDA 0.12 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKARKEN, ARACINA UYGUNSUZ LASTİK VE JANT TAKMAKTAN 5 BİN LİRA CEZA YEDİ. BASIN MENSUPLARINA ASKERİ PERSONEL OLDUĞUNU SÖYLEYEN SÜRÜCÜ, POLİS MEMURLARINA DA ASKERİ PERSONEL OLDUĞUNU SÖYLESE DE CEZADAN KURTULAMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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