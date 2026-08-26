Çatıda bekleyiş: dekont gelince inşaat işçisi indi

Olayın gelişimi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki inşaatta meydana gelen olayda, inşaatta çalışan Halil T. alacaklarının ödenmediğini belirterek binanın 10 katlı çatısına çıktı. İnşaata ait olduğu belirtilen taşınmazın sahibi olarak haberde geçen isim Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya olarak kaydedildi.

Çatıya çıkan işçi, hem kendi hem de arkadaşlarının parasını alamadığını söyledi ve alacakları ödenmezse kendisini aşağı atmakla tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İkna çalışmaları ve çatıdaki görüntüler:

Ekipler, megafon ve telefon görüşmeleriyle Halil T.'yi ikna etmeye çalıştı. Çatıda zaman zaman ayağını boşluğa doğru uzattığı görülen işçi ile ekipler arasında yaklaşık 45 dakika süren görüşmeler oldu. Bu sırada binanın çevresinde toplanan vatandaşların büyük bir bölümü olay anını cep telefonlarıyla kaydetti ve bazıları canlı yayın yaptı.

Çözüm ve işlemler:

Görüşmeler sonucunda işçiye ait olduğu belirtilen 45 bin TL tutarındaki alacağın ödendiğine dair bilgi cep telefonuna dekont şeklinde gönderildi. Dekontun ulaşmasının ardından Halil T., çatıya çıkan polislerin eşliğinde güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Ardından ilk olarak sağlık kontrolü amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, daha sonra ifadesi alınmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer ve inşaat firması temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından gerekli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YENİ PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ AYKUT KAYA’YA AİT İNŞAATTA ÇALIŞAN İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE 10 KATLI İNŞAATIN ÇATISINA ÇIKTI.