Sapanca'da tartışma sonrası kayınpeder tüfekle yaralandı, zanlı kaçtı

olayın kısa özeti:

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre H.Ö. (34) tartıştığı kayınpederi H.S. (70)'yi yanında bulunan tüfekle vurarak yaraladı ve bölgeden kaçtı.

Olayın ilk bilgileri, saldırının saat 18.30 sıralarında Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı H.S. hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olay yerinde çekilen ifadelere göre tüfekten çıkan saçmalar hedefi olan H.S.'ye isabet etti. Olayın oluş şekli ve yaşanan tartışmanın nedeni hakkında soruşturma devam ediyor.

soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayın ardından kaçan şüpheli H.Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri, tanık beyanları ve olay yeri incelemesi üzerinden delil topluyor.

Yetkililer, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

SAKARYA'NIN SAPANCA İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI KAYINPEDERİNİ TÜFEKLE VURARAK YARALAYAN ŞAHIS KAYIPLARA KARIŞTI.