Dolar 48,1294 +0,11%
Euro 56,1776 0,00%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.194,77 -0,08%
EUR/USD 1,1658 -0,15%
Brent Petrol 86,56 -0,44%
--°

Birleşik Krallık'ın Ankara büyükelçisi Jennifer Anderson göreve dönüşünde ilişkileri güçlendirme mesajı verdi

Jennifer Anderson, Ankara'ya yeniden atanmanın mutluluğunu paylaştı; THY'ye teşekkür ederek havacılık ve ticarette işbirliğini güçlendirmeyi vurguladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 23:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Birleşik Krallık'ın Ankara büyükelçisi Jennifer Anderson göreve dönüşünde ilişkileri güçlendirme mesajı verdi

Büyükelçinin dönüş mesajı:

"Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye Atanmış Büyükelçisi olarak, Ankara’ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok özel bir uçuş için teşekkürler Türk Hava Yolları. Havacılık, ticaret ve diğer pek çok öncelikli alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşbulduk"

Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, sosyal medya hesabından paylaştığı ifadelerle göreve dönüş sevincini dile getirdi. Paylaşımda Türk Hava Yolları'na teşekkür ederek, özellikle havacılık ve ticaret alanlarında öncelik taşıyan işbirliklerine vurgu yaptı.

İlişkilerin güçlendirilmesi hedefi:

Anderson mesajında, ikili ilişkilerdeki ekonomik ve sektörel bağların daha da derinleştirilmesine yönelik beklentisini açıkladı. Havacılık ve ticaretin yanı sıra "diğer pek çok öncelikli alan" ifadesi, kapsamlı bir işbirliği gündeminin işareti olarak sunuldu.

Önceki görev:

Anderson daha önce 2017-2020 yılları arasında Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçiliği'nde Misyon Şefi Yardımcısı olarak görev yapmıştı; bu geçmiş görev, Türkiye ile yürütülecek çalışmalarda deneyim ve süreklilik sağlıyor.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Anderson: &quot;Ankara’ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk...

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Anderson: "Ankara’ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erhürman: çözüm iradesiyle iyi niyet içinde çalışacağız, haftalık buluşma kararı...
images

Erhürman ile Hristodulidis haftalık temas takvimi üzerinde uzlaştı
images

CHP'de Mansur Yavaş'ın konumu: kurumsal çerçevede siyaset vurgusu
images

Trump: Ratcliffe’in Moskova ziyareti yarı rutin, görüşmelerden sonuç çıkabilir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor

Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi

Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı