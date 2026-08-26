Birleşik Krallık'ın Ankara büyükelçisi Jennifer Anderson göreve dönüşünde ilişkileri güçlendirme mesajı verdi

Büyükelçinin dönüş mesajı:

"Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye Atanmış Büyükelçisi olarak, Ankara’ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok özel bir uçuş için teşekkürler Türk Hava Yolları. Havacılık, ticaret ve diğer pek çok öncelikli alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşbulduk"

Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, sosyal medya hesabından paylaştığı ifadelerle göreve dönüş sevincini dile getirdi. Paylaşımda Türk Hava Yolları'na teşekkür ederek, özellikle havacılık ve ticaret alanlarında öncelik taşıyan işbirliklerine vurgu yaptı.

İlişkilerin güçlendirilmesi hedefi:

Anderson mesajında, ikili ilişkilerdeki ekonomik ve sektörel bağların daha da derinleştirilmesine yönelik beklentisini açıkladı. Havacılık ve ticaretin yanı sıra "diğer pek çok öncelikli alan" ifadesi, kapsamlı bir işbirliği gündeminin işareti olarak sunuldu.

Önceki görev:

Anderson daha önce 2017-2020 yılları arasında Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçiliği'nde Misyon Şefi Yardımcısı olarak görev yapmıştı; bu geçmiş görev, Türkiye ile yürütülecek çalışmalarda deneyim ve süreklilik sağlıyor.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Anderson: "Ankara’ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"