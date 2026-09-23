Atakum’da sokak sokak ulaşım dönüşümü

Atakum’da yol yenileme çalışmaları sürüyor

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ulaşıma yönelik konforu artırmak amacıyla koordineli bir yol çalışması programı yürütüyor. Ekipler, hem merkez hem de kırsal mahallelerde farklı yöntemleri eş zamanlı uygulayarak yolları baştan aşağı yeniliyor.

çalışmanın kapsamı:

Saha çalışmalarında sathi kaplama, asfalt yama, kilitli taş parke döşeme ve asfalt serimi gibi uygulamalar planlı şekilde uygulanıyor. İş programı, vatandaşların talepleri doğrultusunda şekillendiriliyor; ekipler öncelikli ihtiyaçlar gözetilerek mahalle mahalle giriş çıkış yapıyor.

başkanın yerinde incelemesi:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel yürütülen çalışmaları tek tek ziyaret ederek ekiplerden bilgi alıyor ve uygulamaları yerinde denetliyor. Türkel, çalışmanın önceliklerini ve hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Güzide kentimiz Atakum’un ulaşım ağını daha modern, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturmak için saha mesaimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini öncelik alarak hazırladığımız program dâhilinde, kentimizin dört bir yanındaki yolları baştan aşağı yeniliyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Atakum’un birçok noktasında ulaşım kalitesini yükseltmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hem merkezde hem de kırsalda girilmedik sokak bırakmayana dek aynı kararlılıkla çalışacak, halkımıza en güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için saha mesaimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Çalışmaların son adresi Körfez Mahallesi olurken, belediye yetkilileri programın planlandığı şekilde devam edeceğini ve kısa sürede daha fazla sokakta tamamlayıcı işlemlerin yapılacağını belirtiyor.

ATAKUM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU VE KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR.