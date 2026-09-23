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Köyünden dünyanın sofrasına: Muşlu üretici taze ve kurutulmuş sebze gönderiyor

Muş'un Mercimekkale köyünde biber, kabak, patlıcan ve domates yetiştiren Yücel Levent, taze ve kurutulmuş ürünlerini yurt içi ile Avrupa'ya gönderiyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Köyünden dünyanın sofrasına: Muşlu üretici taze ve kurutulmuş sebze gönderiyor

Köy tarlasından Erzurum yolu tezgahına doğrudan satış

Muş’un Mercimekkale köyü sakinlerinden Yücel Levent, kendi tarlasında yetiştirdiği biber, kabak, patlıcan ve domates gibi sebzeleri Erzurum yolu üzerindeki tezgâhında tüketiciyle buluşturuyor. Ürünlerini hem taze hem de güneşte kurutarak kışlık stok haline getiriyor.

hasat, kurutma ve ürün hazırlığı:

Levent, ilkbaharda ektiği sebzelerin hasadını yaz boyunca gerçekleştiriyor ve taze ürünleri günlük olarak tezgâhında satıyor. Bir kısmını güneşte kurutarak saklamaya uygun hale getiriyor; bazı ürünleri dolmalık, bazılarını ise yemeklik olarak ayırıp paketliyor. Bu hazırlık süreci, sebzelerin tüketiciye ulaşmadan önce doğal koşullarda işlenmesini sağlıyor.

yurt içi ve yurt dışına gönderim:

Hazırlanan taze ve kurutulmuş sebzeler, başta Muş olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor. Ayrıca Levent, ürünlerini Avrupa pazarına da ulaştırıyor; Fransa ve Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan hemşehrilerinin talebine göre sevkiyat yapıyor. Yaz döneminde memleketlerine gelen gurbetçilere de tezgâhta doğrudan satış yapıyor.

Levent, günlük çalışma düzenini sabah 05.30'da başlattığını ve akşam karanlığına kadar ürün toplama, kurutma ve satış işleriyle meşgul olduğunu belirtiyor. Bu işi yaklaşık 11 yıldır sürdürdüğünü söyleyen üretici, doğal ve yöresel ürünlere olan talebin her yıl arttığını vurguluyor. Tarladan sofraya doğrudan ulaşan ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesi, küçük üreticilerin pazara erişimini kolaylaştırıyor.

MUŞ’UN MERCİMEKKALE KÖYÜNDE YAŞAYAN YÜCEL LEVENT, KENDİ TARLASINDA YETİŞTİRDİĞİ BİBER, KABAK...

MUŞ’UN MERCİMEKKALE KÖYÜNDE YAŞAYAN YÜCEL LEVENT, KENDİ TARLASINDA YETİŞTİRDİĞİ BİBER, KABAK, PATLICAN VE DOMATESLERİ ERZURUM YOLU ÜZERİNDE KURDUĞU TEZGAHTA TAZE VE KURUTULMUŞ OLARAK SATIŞA SUNUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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