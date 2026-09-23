Kuzey Toroslar'da tarih öncesi miras gün yüzüne çıkıyor

çalışmanın kapsamı:

Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlarda yürütülen arkeolojik çalışmalar, bölgenin tarih öncesi dönemlerine ait zengin bir veri tabanı sunuyor. Orta Toroslar Tarihöncesi Araştırmaları (OTTA) ekibi, sahada yürüttüğü incelemelerde mağara ve kaya sığınaklarının belgelenmesi, haritalanması ve değerlendirilmesine öncelik veriyor. Projenin koordinasyonunu yapan Dr. Öğr. Üyesi Orkun Hamza Kaycı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar; alanların sistematik kaydı, fotoğraf ve planlama işlemleri ile saha notlarının derlenmesini kapsıyor.

bölgede tespit edilen buluntular:

Çalışma alanında saptanan unsurlar arasında mağara ve kaya sığınakları, yüzey kaya resimleri ve çok sayıda taş alet yer alıyor. Kayalarda görülen betimlemeler ile çakmaktaşı ve obsidiyen gibi farklı hammaddelerden üretilmiş taş aletler, bölgenin tarih öncesi yerleşim, avcılık ve teknolojik etkinliklerine ışık tutuyor. Ekip, bu buluntuları hem belgeliyor hem de sınıflandırma ve karşılaştırma amacıyla örneklemeye tabi tutuyor; elde edilen veriler bölgenin arkeolojik potansiyelinin ölçeklendirilmesine yardımcı oluyor.

yerel yönetimin değerlendirmesi:

Tarsus Belediyesi de projenin önemine vurgu yapıyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kent tarihinin ve kültürel mirasın bilimsel yöntemlerle korunmasının önemine dikkat çekerek OTTA ekibine çalışmalarında başarı diledi. Yerel yönetim desteği, saha araştırmalarının sürdürülebilirliği ve buluntuların korunması açısından kritik bir rol oynuyor.

Antropolojik ve arkeolojik açıdan zengin veriler sunan bu çalışmalar, Orta Toroslar'ın tarih öncesi dönemlere ilişkin boşlukların doldurulmasına katkı sağlarken, bölgenin korunması ve ileride yapılacak daha kapsamlı araştırmalar için de zemin hazırlıyor.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNİN KUZEYİNDEKİ DAĞLIK ALANLARDA YÜRÜTÜLEN ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARDA MAĞARALAR, KAYA SIĞINAKLARI, KAYA RESİMLERİ VE TARİH ÖNCESİNE AİT TAŞ ALETLER ARAŞTIRILARAK BÖLGENİN ARKEOLOJİK POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARILIYOR.