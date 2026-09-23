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Balık ölümleri Mustafakemalpaşa çayı'nda tekrar görüldü

Mustafakemalpaşa Çayı kıyılarında ve sazlıklarda yeniden ölü balıklar görüldü; vatandaşlar deşarjdan numune alınmasını ve suyun incelenmesini talep ediyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:49

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Balık ölümleri Mustafakemalpaşa çayı'nda tekrar görüldü

Mustafakemalpaşa Çayı'nda yeniden ölü balıklar

Mustafakemalpaşa Çayı'nın kıyı kesimleri ve sazlık alanlarında çok sayıda ölü balığın biriktiği görüldü. Bölgeden gelen görüntülerde, balıkların kıyıya vurduğu ve sazlıklar arasında kaldığı kaydedildi. Gözlemler sırasında çaya su deşarjının yapıldığı bir boru da dikkat çekti.

görüntüler ve yerinde durum:

Vatandaşların paylaştığı fotoğraf ve videolarda ölü balıkların kıyıya ve sazlıklara dizildiği, bazı alanlarda yoğun bir birikim oluştuğu görülüyor. Çayın farklı noktalarında tekrar eden bu görüntüler, sorunun yerel ve dönemsel olabileceğine işaret ediyor.

iddialar ve olası nedenler:

Bölgede dile getirilen iddiaya göre, çaya deşarj yapan bir fabrikanın belirli dönemlerde gerçekleştirdiği makine ve ekipman temizliği sırasında oluşan atık su, çaya karışıyor. Bu iddia, benzer olayların her yıl aynı dönemlerde tekrar etmesiyle ilişkilendiriliyor.

vatandaş talepleri ve beklentiler:

Mahalli halk, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesini, çaya yapılan deşarjdan numune alınarak suyun laboratuvar ortamında incelenmesini talep ediyor. Vatandaşlar ayrıca yetkililerden olayın kaynağının tespiti ve benzer olayların önlenmesi için etkin denetim uygulanmasını istiyor.

MUSTAFAKEMALPAŞA ÇAYI’NDA HEMEN HER YIL AYNI DÖNEMLERDE GÜNDEME GELEN BALIK ÖLÜMLERİ YENİDEN...

MUSTAFAKEMALPAŞA ÇAYI’NDA HEMEN HER YIL AYNI DÖNEMLERDE GÜNDEME GELEN BALIK ÖLÜMLERİ YENİDEN YAŞANDI. ÇAYIN KIYI KESİMLERİNDE VE SAZLIK ALANLARDA ÇOK SAYIDA ÖLÜ BALIĞIN BİRİKTİĞİ GÖRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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