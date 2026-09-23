Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi

basın toplantısında öne çıkan ana mesajlar:

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkan adayı Yüksel Balcı, yaklaşan seçimler öncesinde Marina Kafe'de düzenlediği basın toplantısında kentin ekonomik ve sosyal geleceğine ilişkin kapsamlı bir gündem sundu. Sertan Yalçın ve Kürşat Yağız ile birlikte açıklama yapan Balcı, çalışmalarına "Güç birliği, ortak akıl" sloganı ile devam ettiklerini ve Kdz. Ereğli'nin daha fazla zaman kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

2035 ortak kalkınma planı ve istişare yapısı:

Balcı, ilçeyi kapsayacak "2035 Karadeniz Ereğli Ortak Kalkınma Planı" hazırlanması çağrısında bulundu. Buna göre milletvekilleri, belediyeler, üniversite, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı bir istişare heyeti oluşturulması öneriliyor. Balcı, planın yalnızca rapor olarak kalmaması gerektiğini; belirlenen hedeflerin takip edilerek hayata geçirilmesi ve somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

TSO içinde şeffaflığın artırılmasına dikkat çeken Balcı, seçilmeleri halinde meclis toplantılarının basına açık yapılacağını ve meslek komitelerinin daha aktif hale getirileceğini söyledi. Saha çalışmaları sonucunda üyelerden gelen talepleri 23 ana başlıkta topladıklarını aktardı.

ekonomik ivme, dijitalleşme ve küçük esnaf destekleri:

Ekonomi alanında somut adımlar öne çıktı. Balcı, ihracatın geliştirilmesi amacıyla TSO bünyesinde ihracat masası ve destekleme ofisi kurulmasını; üyelerin dış pazarlara açılması için eğitim programları düzenlenmesini önerdi. Küçük esnafın yaşadığı sıkıntılara işaret eden Balcı, alışveriş festivalleri, dijital pazar yeri ve işletmelerin dijital platformlarda görünürlüğünün artırılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Kentte dağınık halde bulunan toptancıların bir araya getirilmesi amacıyla Toptancılar Sitesi kurulması gerektiğini vurgulayan Balcı, üretimin artırılması için OSB'lerdeki kullanılmayan fabrika ve kapalı alanların üretime kazandırılmasını istedi. Aydınlar OSB konusu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim ayağında Balcı, üniversite yatırımlarına dikkat çekerek, "Yurtlar yapıldı, fakülte yapılmadı" sözünü hatırlattı ve ilçeye yeni fakülteler kazandırılması gerektiğini savundu.

sektörel çeşitlendirme ve savunma sanayi çağrısı:

Balcı, Kdz. Ereğli'nin yalnızca ağır sanayiyle anılmaması gerektiğini; turizm, tarım ve katma değerli üretimle de büyümesi gerektiğini söyledi. Kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin turizm açısından değerlendirilmesini, büyük sanayi kuruluşları ile yerel üreticiler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve kentte faaliyet gösteren firmaların tanıtılması amacıyla dijital üretim kataloğu oluşturulmasını önerdi.

Ayrıca savunma sanayisine yönelik yatırımların bölgeye kazandırılması ve drone üretimi gibi projelerin Ereğli açısından değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Tersanelerin yeniden tam kapasiteyle çalışması için Ankara nezdinde ortak girişim yapılması gerektiğini, yerel yöneticilerin bu konuda birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Balcı, esnafın finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve kamu desteklerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında TSO'nun daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Mevcut TSO Başkanı Arslan Keleş'in açıklamalarına ilişkin sorulara yanıt verirken, seçim sürecinin polemiklerle yürütülmemesi gerektiğini vurguladı ve kentin uzun vadeli hedefler belirlemesi gerektiğini söyleyerek "Halkın iradesine güvenmek lazım" dedi.

YÜKSEL BALCI